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屏縣府大專生暑期打工開跑 327個職缺上網報名要再面試

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府今年度暑期工讀將開跑，結合26個局處提供267個工讀職缺，22日至26日網路報名，6月1日面試。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今年度暑期工讀將開跑，結合26個局處提供267個工讀職缺，22日至26日網路報名，6月1日面試。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府為助大專學生體驗職場生活，縮短未來就業摸索期，增強專業知能，提升自我競爭力，今年度暑期工讀即將開跑，結合26個局處提供267個工讀職缺，22日至26日上網報名，6月1日面試；地方創生見習行動22日起收件至5月6日，由地方創生團隊提報計畫及青年人選，兩項工讀均自7月1日起共2個月，月薪2萬7470元。

縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，大專青年公部門暑期工讀行之有年，為增加青年接觸地方事務，投入地方創生行動，進而捲動地方發展，去年首度將地方創生場域納入暑期工讀選項內，受到好評，今年度延續辦理，共計有60個名額，提供學生更多元型態的工作機會，每個地方創生團體可提報1至3名見習生，直接由縣政府審查核定，期待結合在地團隊，讓大專生實際體驗地方創生工作，增加青年對土地的認識及認同感。

她說，許多大專青年畢業後由於對職涯認識不足，容易迷失就業方向，透過暑期工讀多元職場體驗，不僅能讓青年於暑期獲得實質薪資、減輕經濟負擔外，更可預先了解職場環境及運作模式，培養職場相關技能與溝通能力，度過一個充實、有意義的暑假，並擴增未來職涯選項。

今年度縣府整合26個局處提供多達125個計畫，如城鄉發展處「300億元中央擴大租金補貼及整合住宅補貼計畫」，學生將配合宣導相關法令及受理申請；傳播暨國際事務處「涉外事務職場教育計畫」，學生透過接待外賓及國際交流等工作，了解國際禮儀；長期照護處今年配合各分站辦理「長照有感宣導計畫」，派學生至各鄉鎮辦理多元長照宣導，協助潛在個案追蹤關懷。

勞青處說，學生須至屏東縣青年創業服務網註冊會員，點選專頁報名，依序選填3個志願，6月1日在大同及枋寮高中分別辦理屏北場及屏南場面試，體驗一般職場面試求職過程，簡章及職缺資訊即日起可至勞青處官網與FB粉絲專頁、屏東縣青年就創業服務網及青年學院FB粉絲專頁查詢及下載，地方創生見習行動計畫23日於屏東智慧農業學校辦理徵件說明會。

屏東縣政府大專生暑期工讀地方創生見習行動，22日起收件至5月6日，由地方創生團隊提報計畫及青年人選。／屏東縣政府提
屏東縣政府大專生暑期工讀地方創生見習行動，22日起收件至5月6日，由地方創生團隊提報計畫及青年人選。／屏東縣政府提

屏東縣政府 職場 青年

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