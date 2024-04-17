快訊

台中兩校食安事件擴大 大華國中身體不適從7人「暴增至75人」

國4砂石車翻落邊坡！車頭「垂直墜地」嚴重變形 35歲男駕駛送醫搶救

快刪！3款手機APP藏惡意程式 一下載就盜個資、聊天內容也被看光

高雄4大醫院中心進駐8偏鄉衛生所 實現醫療平權

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市政府與4家醫學中心合作進駐偏鄉衛生所，市長陳其邁17日到田寮衛生所視察。圖／高雄市衛生局提供
高雄市政府與4家醫學中心合作進駐偏鄉衛生所，市長陳其邁17日到田寮衛生所視察。圖／高雄市衛生局提供

高雄市政府與4家醫學中心合作，依據地方需求指派醫師至偏鄉衛生所開設特色門診，讓鄉親享受醫學中心級醫療服務。另外，去年曾爆發8名衛生所長集體離職事件，衛生局啟動衛生所組織功能再造，未來公衛人員也能任所長，為台灣首創。

4家醫學中心中高雄長庚進駐甲仙，高雄榮總進駐田寮，高醫進駐湖內、梓官、阿蓮，義大進駐旗山、燕巢、大樹，目前都已進駐完畢。市長陳其邁17日到田寮衛生所視察，參觀物理治療室及榮總智能行動醫療巡迴車。

田寮區老年人口占31.4%，衛生所是目前區內唯一醫院，醫療資源相對不足。高雄榮總以高齡者需求增設復健科門診及物理治療服務，提供熱敷、電療等多種治療器材，讓長輩免去就醫奔波之苦。陳其邁也感謝4大醫學中心配合市府政策，派醫師進駐支援，提升偏鄉醫療品質，實現醫療平權。

另外去年高雄曾爆發8名衛生所長集體離職事件，衛生局因此啟動衛生所組織功能再造。衛生局副局長潘炤穎表示，衛生所兼負公衛及醫療任務，除了看病外還兼有食安、防疫、醫政及藥政管理等公衛工作，可說是衛生局在地方的分支。

過去由醫師兼所長，若遇到防疫、食安問題必須停下醫療工作去處理，反而影響民眾看病權益。組織改造後，醫事人員或局內股長級以上主管等也能派任所長。如此醫療服務與醫學中心合作，公衛防疫及預防保健業務交由公衛人員，各司其職。

潘炤穎說，高雄市是目前全台唯一進行衛生所組織改造的縣市，衛福部也樂觀其成，希望改造後能有具體成效。

高雄市政府與4家醫學中心合作進駐偏鄉衛生所，市長陳其邁17日到田寮衛生所視察。圖／高雄市衛生局提供
高雄市政府與4家醫學中心合作進駐偏鄉衛生所，市長陳其邁17日到田寮衛生所視察。圖／高雄市衛生局提供
高雄市政府與4家醫學中心合作進駐偏鄉衛生所，市長陳其邁17日到田寮衛生所視察。圖／高雄市衛生局提供
高雄市政府與4家醫學中心合作進駐偏鄉衛生所，市長陳其邁17日到田寮衛生所視察。圖／高雄市衛生局提供

公衛 衛生所 醫學

延伸閱讀

香菜控別錯過！ 高雄知名中餐廳推「香菜滿漢全席」 好評延長至5/12母親節也吃得到

高雄自行車事故死亡率全台第一 民代籲畫設專用道

赴雄監找熟稔主管談心 高雄戒治所人員突激動下跪

影／高雄女闖紅燈直衝車陣 路口撞得人仰馬翻釀5傷

相關新聞

高雄廣設「標線型人行道」亂象多 議員轟浪費公帑：不該設不要硬設

立法院昨日通過《行人交通安全設施條例》，規範中央和地方政府要訂定行人設施的改善計畫，目前高雄市實體人行道設置率僅55%，...

北竿男手臂出血危急 馬祖海巡馳援後送就醫

海巡署第十一巡防區指揮部今天表示，前天傍晚5時許接獲北竿衛生所通報，賴姓男子因上臂人工血管破裂，出血嚴重，由於島上無專科...

中軌衛星系統今開通！解決南沙太平島通訊問題 管碧玲：下一站東沙

海委會主委管碧玲在臉書發文表示，今天開通的「中軌衛星SES mPower」系統，大幅解決我國最遙遠國土「南沙太平島」長久...

高雄自行車事故死亡率全台第一 民代籲畫設專用道

高雄市YouBike愈來愈普及，但自行車騎乘路線及路況並未跟著進步；高雄市目前並無自行車專用道，只有與其他車輛或行人的混...

影／汛期不蓄水！阿公店水庫首創「空庫防淤」維持活化

水庫不蓄水，反而要排空？高雄阿公店水庫每年6月至9月會放水排空，成了特殊現象，原來水庫集水區有大量灰色泥質頁岩，質地鬆軟...

小琉球3潮間帶 7月起收海洋保育費

7月起進入小琉球3處潮間帶要收費了。屏東縣府公告5處潮間帶為需專業導覽員帶入的自然人文生態景觀區，其中杉福、漁埕尾、肚仔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。