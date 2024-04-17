高雄4大醫院中心進駐8偏鄉衛生所 實現醫療平權
高雄市政府與4家醫學中心合作，依據地方需求指派醫師至偏鄉衛生所開設特色門診，讓鄉親享受醫學中心級醫療服務。另外，去年曾爆發8名衛生所長集體離職事件，衛生局啟動衛生所組織功能再造，未來公衛人員也能任所長，為台灣首創。
4家醫學中心中高雄長庚進駐甲仙，高雄榮總進駐田寮，高醫進駐湖內、梓官、阿蓮，義大進駐旗山、燕巢、大樹，目前都已進駐完畢。市長陳其邁17日到田寮衛生所視察，參觀物理治療室及榮總智能行動醫療巡迴車。
田寮區老年人口占31.4%，衛生所是目前區內唯一醫院，醫療資源相對不足。高雄榮總以高齡者需求增設復健科門診及物理治療服務，提供熱敷、電療等多種治療器材，讓長輩免去就醫奔波之苦。陳其邁也感謝4大醫學中心配合市府政策，派醫師進駐支援，提升偏鄉醫療品質，實現醫療平權。
另外去年高雄曾爆發8名衛生所長集體離職事件，衛生局因此啟動衛生所組織功能再造。衛生局副局長潘炤穎表示，衛生所兼負公衛及醫療任務，除了看病外還兼有食安、防疫、醫政及藥政管理等公衛工作，可說是衛生局在地方的分支。
過去由醫師兼所長，若遇到防疫、食安問題必須停下醫療工作去處理，反而影響民眾看病權益。組織改造後，醫事人員或局內股長級以上主管等也能派任所長。如此醫療服務與醫學中心合作，公衛防疫及預防保健業務交由公衛人員，各司其職。
潘炤穎說，高雄市是目前全台唯一進行衛生所組織改造的縣市，衛福部也樂觀其成，希望改造後能有具體成效。
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