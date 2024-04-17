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高雄廣設「標線型人行道」亂象多 議員轟浪費公帑：不該設不要硬設

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市實體人行道設置率僅55%，其餘有行人通過的路面使用標線型人行道共90處，議員認為標線型人行道亂象百出、寬度不夠，也對輪椅族、嬰兒車不友善。記者宋原彰／攝影
高雄市實體人行道設置率僅55%，其餘有行人通過的路面使用標線型人行道共90處，議員認為標線型人行道亂象百出、寬度不夠，也對輪椅族、嬰兒車不友善。記者宋原彰／攝影

立法院昨日通過《行人交通安全設施條例》，規範中央和地方政府要訂定行人設施的改善計畫，目前高雄市實體人行道設置率僅55%，其餘有行人通過的路面使用標線型人行道共90處，但議員認為標線型人行道亂象百出、寬度不夠，也對輪椅族、嬰兒車不友善，認為只是消耗預算、浪費公帑，「不該設的就不要硬設！」

交通局長張淑娟表示，目前全市標線型人行道都有1.5公尺寬，從原本路幅中畫設，可達到車道瘦身、車輛速度管理 ，因每條道路狀況不同，市府視情況 、因地制宜的設置路緣石、軟質分向桿或欄杆，為保障行人路權，在實體人行道前，標線型人行道是必要措施，會朝向制定SOP，與當地做好溝通。

標線型人行道因施作容易、經費便宜，各地方政府持續推廣，高市府也大幅增加改善人行道預算，111年投入5.45億，112年增加至10.6億；市議員陳麗娜認為，市府廣設標線型人行道，往往是抱持「設了總比沒設好」想法，倉促廣設下，造成許多人行道讓身障人士、輪椅族、嬰兒車無法順利通行，浪費公帑。

陳麗娜認為，標線型人行道上常發生車輛違停，道路中央有電線桿、鋼索和號誌箱等障礙物，導致行人需走到車道上與車輛爭道，另外人行道也有路幅小、坡度大、水溝蓋遍布狀況，例如高雄港旅運中心旁的標線型人行道寬度達5公尺被當作大型停車場，市府須針對全市標線型人行道做總體檢，「不該設就不要硬設！」

議員邱俊憲表示，市區許多道路過去因都市計畫和歷史發展下，路幅不寬作為車道已然不夠，遑論縮減路幅做人行道，立法院已通過《行人交通安全設施條例》，為避免高雄再被冠上行人地獄封號，他希望市府儘速盤點哪些路段有人行道需求，周遭可否使用都市計畫法變更地目、儘早作為人行道。

議員黃柏霖則肯定市府建設人行道，認為標線型人行道採深綠色區塊，能輕易辨識，讓行人能安心行走。去年鳳山區文德國小放學後，整排學生拉繩走路至安親話的畫面引發熱議，交通局緊急畫設標線型人行道，但民眾事後表示，人行道緊鄰住家，車輛進出都會擋到行走，部分區段油漆褪色，成效有限。

「標線型人行道的彈性太大，可能畫出各種形狀！」陳麗娜表示，市府應設置標線型人行道的施行辦法規範，制定統一準則。

交通局長張淑娟回應，市府針對學校、運輸場站、醫院、商圈周邊積極建設人行道，標線型就是輔助實體人行道的先行措施，設置時需考量當地商家營業需求、住戶停車需求，確實有難處。

高雄市實體人行道設置率僅55%，其餘有行人通過的路面使用標線型人行道共90處，議員認為標線型人行道亂象百出、寬度不夠，也對輪椅族、嬰兒車不友善。記者宋原彰／攝影
高雄市實體人行道設置率僅55%，其餘有行人通過的路面使用標線型人行道共90處，議員認為標線型人行道亂象百出、寬度不夠，也對輪椅族、嬰兒車不友善。記者宋原彰／攝影

人行道 行人地獄 議員 陳麗娜

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