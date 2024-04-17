中軌衛星系統今開通！解決南沙太平島通訊問題 管碧玲：下一站東沙

海委會主委管碧玲在臉書發文表示，今天開通的「中軌衛星SES mPower」系統，大幅解決我國最遙遠國土「南沙太平島」長久以來的通訊問題，今早她詢問幾位島上的人員，都表示很滿意。管碧玲說：「下一站，東沙」。

管碧玲表示，太平島通訊問題終於獲得初步且顯著的改善，對於島上海巡、國軍及醫療、科學研究等人員，都有莫大且顯著的助益。太平島距離台灣高雄860浬（約1600公里），包括東沙島（距高雄240浬），都不可能鋪設通訊海纜，完全依賴衛星對外聯絡，有限的通訊頻寬一直難以克服。

管碧玲說，在數位發展部「非同步衛星應變網路驗證計畫」的協助下，太平島今天成功開通「中軌衛星SES mPower系統」，早上她詢問了島上幾位基層同仁通訊狀況，都獲得滿意的答覆，令人欣慰。

管碧玲表示，近年資通訊對網路頻寬的需求大增，而太平島作為我國與周邊國家科研合作，及南海人道救援中心與運補基地的角色，通訊更是政府應優先改善的基礎設備。她來到海委會後非常重視這個問題，也感謝唐鳳主動將太平島納入驗證計劃。

管碧玲說，去年中秋節前，數位部的電信技術中心、中華電信等人員幾度赴太平島，辦理衛星設備的裝設調校，並曾特別商請衛星原廠調撥臨時頻寬，讓島上同仁在中秋節與家人順利通訊。

管碧玲強調，後續會尋求改善東沙的通訊，她也要求太平島上的海巡幹部藉此機會，向基層同仁說明中軌衛星通訊的特殊性及資源不易，務必珍惜妥用，落實資通訊安全作為。