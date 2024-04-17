快訊

昔替扁嫂看診…「北榮神經修復權威」遭控勾結廠商 士檢聲押4人

武漢天空驚現詭異「血色天空」 長達1小時嚇壞民眾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄自行車事故死亡率全台第一 民代籲畫設專用道

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
目前高雄市部分人行道設置「遵 22-1 」標誌，開放與行人「人車共道」。記者潘奕言／攝影
目前高雄市部分人行道設置「遵 22-1 」標誌，開放與行人「人車共道」。記者潘奕言／攝影

高雄市YouBike愈來愈普及，但自行車騎乘路線及路況並未跟著進步；高雄市目前並無自行車專用道，只有與其他車輛或行人的混用車道。有民代認為高雄自行車道存在5大問題，也有民眾建議在人行道上畫設自行車專用道，但學者認為人行道應以人為本，持反對意見。

交通局解釋，真正的自行車專用道，其他車輛甚至行人都不能走。高雄市目前並無自行車專用道，只有與他其車種共用的車道774.22公里，及在人行道與行人共用的車道295.82公里。

市議員張博洋表示，2023年高雄市自行車死亡人數28人，全國第一。高雄自行車道不足，還存在5大問題，包括覆蓋率不足、鋪面品質不佳、標線車道危險、車道不連貫、障礙多，在所有交通工具中最為弱勢。

他說，許多自行車道常有機電設施、路樹、路燈等障礙物，路面品質不佳容易跌倒。人行道上人車共道容易撞到行人，若設置在車流量大的快車道路，與汽機車擠在一起爭道非常危險。

張博洋表示，交通局應盤點YouBike熱門騎乘路廊，打造自行車專用道，營造更友善自行車騎乘環境。交通局長張淑娟表示，去年已著手進行市內自行車道總體檢，檢討後會再加強改善，並加強道安宣導。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱建議，可在路幅較寬的人行道上畫設自行車專用道，將行人及自行車分道而行，對雙方都有更高安全性，目前台北許多條道路都如此畫設，高雄可以參考。

交通局表示，目前高雄市部分人行道開放人車共道，並未如台北畫設分開畫設行人專用道及自行車專用道，主要是高雄的行人及自行車數量不像台北這麼多，還未到人車分道的需求。

人行道「人車共道」是依道路交通標誌標線號誌設置規則設置專用標誌「遵 22-1 」，告示人行道專供行人及自行車通行，其他車輛不准進入，並以行人通行為優先。

樹德科技大學流通管理系副教授陳佳宏認為，交通仍要回歸以人為本，人行道還是應該以行人為主，在人行道上畫自行車專用道或人車共道都不是好做法；若真的要畫設自行車道，仍應畫設在馬路上。不過因每處環境不同，也要視路況因地制宜。

交通大隊表示，自行車屬於慢車，還是應騎乘於慢車道，若無設立「遵 22-1 」人車共道標誌，就不能騎上人行道，否則將依道路交通管理處罰條例處300元以1200元以下罰鍰。

人行道若無「遵 22-1 」標誌，自行車騎上人行道也會依法開罰。記者潘奕言／攝影
人行道若無「遵 22-1 」標誌，自行車騎上人行道也會依法開罰。記者潘奕言／攝影
目前高雄市部分人行道設置「遵 22-1 」標誌，開放與行人「人車共道」。記者潘奕言／攝影
目前高雄市部分人行道設置「遵 22-1 」標誌，開放與行人「人車共道」。記者潘奕言／攝影

人行道 自行車 車道

延伸閱讀

高市爭取校園改造預算 謝文斌：持續改善環境設施

赴雄監找熟稔主管談心 高雄戒治所人員突激動下跪

汐止中興路人行道落差大又窄 今年要整頓拓寬

高市112年自行車事故28死 交通局進行車道總體檢

相關新聞

中軌衛星系統今開通！解決南沙太平島通訊問題　管碧玲：下一站，東沙

海委會主委管碧玲在臉書發文表示，今天開通的「中軌衛星SES mPower」系統，大幅解決我國最遙遠國土「南沙太平島」長久...

金門縣組隊參加全中運今授旗 田徑成奪牌大熱門

2024年全國中等學校運動會將於4月20日至25日在台北市盛大舉行，金門縣也組隊參賽，其中田徑為金門縣的奪牌大熱門之一，...

高雄自行車事故死亡率全台第一 民代籲畫設專用道

高雄市YouBike愈來愈普及，但自行車騎乘路線及路況並未跟著進步；高雄市目前並無自行車專用道，只有與其他車輛或行人的混...

影／汛期不蓄水！阿公店水庫首創「空庫防淤」維持活化

水庫不蓄水，反而要排空？高雄阿公店水庫每年6月至9月會放水排空，成了特殊現象，原來水庫集水區有大量灰色泥質頁岩，質地鬆軟...

小琉球3潮間帶 7月起收海洋保育費

7月起進入小琉球3處潮間帶要收費了。屏東縣府公告5處潮間帶為需專業導覽員帶入的自然人文生態景觀區，其中杉福、漁埕尾、肚仔...

金門機車駕訓 報名補助加碼

機車事故占全國交通事故的6成，離島金門也不例外。為降低機車肇事率，台北市區監理所金門監理站去年輔導轄區駕訓班增設普通重型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。