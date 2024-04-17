高雄自行車事故死亡率全台第一 民代籲畫設專用道

高雄市YouBike愈來愈普及，但自行車騎乘路線及路況並未跟著進步；高雄市目前並無自行車專用道，只有與其他車輛或行人的混用車道。有民代認為高雄自行車道存在5大問題，也有民眾建議在人行道上畫設自行車專用道，但學者認為人行道應以人為本，持反對意見。

交通局解釋，真正的自行車專用道，其他車輛甚至行人都不能走。高雄市目前並無自行車專用道，只有與他其車種共用的車道774.22公里，及在人行道與行人共用的車道295.82公里。

市議員張博洋表示，2023年高雄市自行車死亡人數28人，全國第一。高雄自行車道不足，還存在5大問題，包括覆蓋率不足、鋪面品質不佳、標線車道危險、車道不連貫、障礙多，在所有交通工具中最為弱勢。

他說，許多自行車道常有機電設施、路樹、路燈等障礙物，路面品質不佳容易跌倒。人行道上人車共道容易撞到行人，若設置在車流量大的快車道路，與汽機車擠在一起爭道非常危險。

張博洋表示，交通局應盤點YouBike熱門騎乘路廊，打造自行車專用道，營造更友善自行車騎乘環境。交通局長張淑娟表示，去年已著手進行市內自行車道總體檢，檢討後會再加強改善，並加強道安宣導。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱建議，可在路幅較寬的人行道上畫設自行車專用道，將行人及自行車分道而行，對雙方都有更高安全性，目前台北許多條道路都如此畫設，高雄可以參考。

交通局表示，目前高雄市部分人行道開放人車共道，並未如台北畫設分開畫設行人專用道及自行車專用道，主要是高雄的行人及自行車數量不像台北這麼多，還未到人車分道的需求。

人行道「人車共道」是依道路交通標誌標線號誌設置規則設置專用標誌「遵 22-1 」，告示人行道專供行人及自行車通行，其他車輛不准進入，並以行人通行為優先。

樹德科技大學流通管理系副教授陳佳宏認為，交通仍要回歸以人為本，人行道還是應該以行人為主，在人行道上畫自行車專用道或人車共道都不是好做法；若真的要畫設自行車道，仍應畫設在馬路上。不過因每處環境不同，也要視路況因地制宜。