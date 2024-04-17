快訊

幼兒園畢旅「東京大阪7日遊」家長憂 網一看傻眼：很挑戰

高雄女騎士闖紅燈路口「打保齡球」！撞翻停等機車釀五傷

山豬猝逝2天後過「39歲冥誕」 逸祥忍悲PO合照獻祝福

影／汛期不蓄水！阿公店水庫首創「空庫防淤」維持活化

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
阿公店水庫4月16日蓄水量約37.67%。記者王勇超／攝影
阿公店水庫4月16日蓄水量約37.67%。記者王勇超／攝影

水庫不蓄水，反而要排空？高雄阿公店水庫每年6月至9月會放水排空，成了特殊現象，原來水庫集水區有大量灰色泥質頁岩，質地鬆軟吸水易化，管理中心為減少水庫淤積，汛期先放空庫水，讓颱風、豪雨帶來的高濃度泥水快速過庫排出，以水力帶走沉積庫底的泥砂，汛期後再引水入庫，供應下游民生、農業及工業用水，答案分曉。

據經濟部水利署資料，阿公店水庫今年1月中旬蓄水量約96.33%，4月16日阿公店水庫蓄水量約37.67%。高市水利局說，高市目前水情正常，阿公店水庫占高雄地區用水供應量約2%，蓄水量減少是因為落實「空庫防淤」。

經濟部水利署南區水資源分署表示，阿公店水庫1942年為解決阿公店溪下游造成岡山地區淹水而建，1953年完工，水庫總容量1503萬立方公尺，以防洪為主，灌溉與公共給水為輔，近5年平均供水量農業1183萬噸、公共用水852萬噸。

阿公店水庫管理中心主任王益評說，阿公店水庫水源來自旺來溪、濁水溪，其中濁水溪流域有許多泥岩惡地，質地鬆軟吸水易化，是水庫主要泥沙來源，泥沙淤積造成水庫嚴重老化，1990年代淤積率甚至高達71%。為重新活化阿公店水庫，水利專家、水庫工作人員集思廣益後，經行政院定調，決定採取全台首創「空庫防淤」，2006年起每年6月1日至9月10日汛期維持空庫不蓄水狀態，讓攜帶泥沙的雨水盡速過庫，減少泥砂淤積水庫內，並於汛期後越域從旗山溪引水入庫。

王益評說，阿公店「空庫防淤」前，每年平均淤積量達50萬立方公尺，執行空庫防淤後，年淤積量降到25萬立方公尺，有效回復水庫總容量，今年阿公店有效庫容量1503萬立方公尺，水庫等於重生。

議員黃秋媖說，阿公店每年6月1日至9月10日會清空疏淤，趁此期間排洪，把下游阿公店溪的布袋蓮沖掉，否則下雨時不排洪，下游布袋蓮會蔓延得到處都是，也會引發民怨，但如果9月之後水情緊張，就會限制農業灌溉用水，她要求南水局今年要確保農業用水及民生用水優先。

長期關注環保與水情的前高雄市議員林于凱說，依據水利法規定，家用及公共給水用水為最優先、農業用水為次、工業用水在後，但實際上水公司卻以「家用及工業用水管線相同」為由，水情緊張時總是先停止供應灌溉用水，造成農民無水可用、怨聲載道，很多返鄉的青農要的是工作權、而非停灌補助，政府調度水源時，應納入農民意見。

阿公店水庫為了維持水庫容量，以浮筏載挖土機，挖除庫中淤積泥沙。記者王勇超／攝影
阿公店水庫為了維持水庫容量，以浮筏載挖土機，挖除庫中淤積泥沙。記者王勇超／攝影
阿公店水庫是全台首座汛期採「空庫防淤」的水庫。記者王勇超／攝影
阿公店水庫是全台首座汛期採「空庫防淤」的水庫。記者王勇超／攝影
阿公店水庫管理中心主任王益評。記者王勇超／攝影
阿公店水庫管理中心主任王益評。記者王勇超／攝影
阿公店水庫「空庫防淤」，汛期維持空庫，讓攜帶泥沙的快速過庫，減少泥砂淤積，在汛期後越域引水，從旗山溪引水入庫。記者王勇超／攝影
阿公店水庫「空庫防淤」，汛期維持空庫，讓攜帶泥沙的快速過庫，減少泥砂淤積，在汛期後越域引水，從旗山溪引水入庫。記者王勇超／攝影

水庫 濁水溪 阿公店

延伸閱讀

曾文水庫、南化水庫蓄水量下探 盼梅雨季來補水

全台水情拉警報！今入夜鋒面到 氣象署：水庫解渴要靠5、6月梅雨

石門水庫蓄水剩24% 桃市農業局：建議停耕

石門水庫蓄水剩四分之一續探底 竹科啟動每天自主節水6%

相關新聞

汛期不蓄水！阿公店水庫首創「空庫防淤」維持活化

水庫不蓄水，反而要排空？高雄阿公店水庫每年6月至9月會放水排空，成了特殊現象，原來水庫集水區有大量灰色泥質頁岩，質地鬆軟...

小琉球3潮間帶 7月起收海洋保育費

7月起進入小琉球3處潮間帶要收費了。屏東縣府公告5處潮間帶為需專業導覽員帶入的自然人文生態景觀區，其中杉福、漁埕尾、肚仔...

金門機車駕訓 報名補助加碼

機車事故占全國交通事故的6成，離島金門也不例外。為降低機車肇事率，台北市區監理所金門監理站去年輔導轄區駕訓班增設普通重型...

旗津大潮民宅必淹 民代質詢盼改善

旗津夏天常面臨年度大潮海水倒灌困擾，晴天沒下雨也會路面積水難行，議員簡煥宗昨在議會關心何時可改善。市府水利局指出，今年1...

寵物殯葬條例 議員促高市快制訂

高雄市貓犬登記量全國第3，晶片登記數量逾30萬隻，也有不少未登記黑數，許多飼主無法接受寵物屍體被當廢棄物處理，議員要求市...

收費有助環境永續 專家：好的開始

屏東小琉球迎來百萬人登島的榮景，過量遊客卻衝擊環境生態，學者疾呼以登島總量管制或收費等方式管制，因牽涉層面廣，一直是官方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。