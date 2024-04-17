影／汛期不蓄水！阿公店水庫首創「空庫防淤」維持活化

水庫不蓄水，反而要排空？高雄阿公店水庫每年6月至9月會放水排空，成了特殊現象，原來水庫集水區有大量灰色泥質頁岩，質地鬆軟吸水易化，管理中心為減少水庫淤積，汛期先放空庫水，讓颱風、豪雨帶來的高濃度泥水快速過庫排出，以水力帶走沉積庫底的泥砂，汛期後再引水入庫，供應下游民生、農業及工業用水，答案分曉。

據經濟部水利署資料，阿公店水庫今年1月中旬蓄水量約96.33%，4月16日阿公店水庫蓄水量約37.67%。高市水利局說，高市目前水情正常，阿公店水庫占高雄地區用水供應量約2%，蓄水量減少是因為落實「空庫防淤」。

經濟部水利署南區水資源分署表示，阿公店水庫1942年為解決阿公店溪下游造成岡山地區淹水而建，1953年完工，水庫總容量1503萬立方公尺，以防洪為主，灌溉與公共給水為輔，近5年平均供水量農業1183萬噸、公共用水852萬噸。

阿公店水庫管理中心主任王益評說，阿公店水庫水源來自旺來溪、濁水溪，其中濁水溪流域有許多泥岩惡地，質地鬆軟吸水易化，是水庫主要泥沙來源，泥沙淤積造成水庫嚴重老化，1990年代淤積率甚至高達71%。為重新活化阿公店水庫，水利專家、水庫工作人員集思廣益後，經行政院定調，決定採取全台首創「空庫防淤」，2006年起每年6月1日至9月10日汛期維持空庫不蓄水狀態，讓攜帶泥沙的雨水盡速過庫，減少泥砂淤積水庫內，並於汛期後越域從旗山溪引水入庫。

王益評說，阿公店「空庫防淤」前，每年平均淤積量達50萬立方公尺，執行空庫防淤後，年淤積量降到25萬立方公尺，有效回復水庫總容量，今年阿公店有效庫容量1503萬立方公尺，水庫等於重生。

議員黃秋媖說，阿公店每年6月1日至9月10日會清空疏淤，趁此期間排洪，把下游阿公店溪的布袋蓮沖掉，否則下雨時不排洪，下游布袋蓮會蔓延得到處都是，也會引發民怨，但如果9月之後水情緊張，就會限制農業灌溉用水，她要求南水局今年要確保農業用水及民生用水優先。