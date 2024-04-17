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金門大霧衝擊海空交通 數百人受影響

中央社／ 金門17日電

金門今天上午受濃霧影響，海空交通受衝擊，能見度一度僅剩不到200公尺，台金航班取消7架次；金門縣港務處也發布小三通停航公告，自7時40分起暫停航駛，初估數百人受影響。

中央氣象署上午發布濃霧特報，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門尚義機場能見度不足200公尺一度關閉，直到9時46分恢復正常起降，截至中午11時能見度約2000公尺。

金門航空站網頁「當日離站即時班表」顯示，上午8時40分至10時20分已有7架次航班取消。

金門縣港務處發布公告，金門至五通航線自7時40分起暫停航駛，呼籲旅客搭船前，預先向船公司確認航班。

金馬每年3至5月，經常濃霧瀰漫，金門縣政府曾啟動海運疏運旅客返台。近日便有民眾在行政院公共政策網路參與平台，提案政府應該制定金門、馬祖地區霧季交通處理辦法，規範標準作業流程，讓來往金馬地區民眾有條放心、安全便利的路。

航班 金門 馬祖

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