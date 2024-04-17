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興達港近海泊區清淤 年中施工
高雄茄萣區興達港近海泊區淤積嚴重，多艘漁船俥葉碰觸港區淤沙導致受損，漁民陳情要求清淤。漁業署表示，已核定興達港泊區疏濬總工程經費6075萬，漁業署補助5成，高雄市政府海洋局自籌5成經費，工程預計今年中將會啟動。
興達港近海泊區原本提供給中小型漁船停靠使用，不過因為漁船噸位越來越大，許多CT-4以上的漁船在退潮時入港，俥葉產生碰觸海底淤沙疑慮，甚至發生多起俥葉受損案例，興達港區漁會多次向立委邱志偉陳情，要求主管機關盡速補助經費協助清淤，保障漁民作業安全。
邱志偉說，漁船是漁民的生財器具，嫩葉受損不但要花錢修復，修理期間也沒有收入，對於漁民的生計影響很大，他請漁業署盡速補助經費疏濬，讓漁船入港不會再有受損疑慮。
市議員李亞築昨天質詢時表示，興達港淤積嚴重，大船不敢進來，也導致業者不敢來投資；前鎮漁港改建，很多廢棄漁船移置興達港，讓當地居民覺得莫名其妙。
高市海洋局說，興達港近海泊區預計將疏濬3萬立方公尺淤砂，疏濬至水深3.5公尺，預估年中動工；興達港配合前鎮漁港專案建設計畫各項工程，在漁業署協調下暫泊27艘前鎮漁港的未出港作業船到遠洋泊區，待前鎮漁港碼頭工程完成再移回去。
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