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金門機車駕訓 報名補助加碼

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

機車事故占全國交通事故的6成，離島金門也不例外。為降低機車肇事率，台北市區監理所金門監理站去年輔導轄區駕訓班增設普通重型機車班，縣府也響應機車駕訓推廣政策，加碼補助每人1300元，限量300個名額，搭配交通部及駕訓班獎補助，前300名報名參加普通重型機車駕駛訓練後，並考取駕照者，享有訓練費用全額免費優惠。

金門監理站站長黃文宏表示，依據研究分析，參加機車駕訓考取駕照上路後，可降低違規風險59%、肇事風險36%。金門地區機車駕駛訓練費用為2850元，交通部補助每人1300元，縣府今年加碼300個名額，補助每人1300元，駕訓班業者也祭出每人獎勵金250元，整體可獲2850元獎補助金，相當於全額免費。

另，金門駕訓班也籌備辦理「機車道路安駕訓練」，取得駕照參加機車道路安駕訓練者，額外再補助1200元，透過教練帶領學員實際道路駕駛，讓考取機車駕照的新手駕駛更快熟悉實際道路環境。

金門 駕照 駕訓班

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