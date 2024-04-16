金寧石蚵文化季烤蚵及大胃王比賽 明開放報名
金門縣金寧鄉一年一度盛事「2024石蚵文化季」將於5月4日、5日在金門大橋慈湖端登場，其中最受歡迎的「烤蚵體驗」及｢蚵仔麵線大胃王｣明天上午8時網路報名，額滿為止。
金寧鄉公所表示，今年的石蚵文化季4月27日由千人剝蚵活動揭開序幕、後續推出一系列活動:景點推薦員、探蚵林、現烤鮮蚵、蚵藝術創意競賽、蚵仔麵線大胃王等石蚵體驗活動，去年受到廣大迴響的主活動也將設置超人氣大型兒童遊樂設施、闖關體驗、園遊會及台灣知名火舞團演出，與大家一同玩翻金寧石蚵文化季。
今年石蚵文化季系列活動，大多採取網路報名，「蚵藝術創意競賽」以在地特色產業為主題發想，利用蚵殼創造，讓參與者發揮創意發想與創作，提升地方文創美學豐富性與在地性。即日起開始受理報名，網址https://kmoutdoor.kktix.cc/events/ocf-copy-1。
其中｢蚵仔麵線大胃王｣共100個名額，採網路報名或視實際報到狀況現場報名，參賽者須年滿18歲，比賽規則為10分鐘內吃最多碗蚵仔麵線勝出，第一名可獲得3000元；第二名 2000元、第三名1000元，優勝20名各500元獎金。
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