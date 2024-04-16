晴天也積水…高雄旗津大潮飽受淹水之苦 水利局：改善工程年底完工

高雄旗津夏天常面臨年度大潮海水倒灌困擾，晴天沒下雨也會路面積水難行，議員簡煥宗今在議會關心改善工程。市府水利局指出，今年1月中央核定補助，因涉及議會墊付程序本月底可望發包，工程預計年底完工，今夏會有應變措施。

每年夏天6到8月，每逢農曆15至18日大潮期間，旗津區廟前路、北汕及南汕等臨高雄港內港區的低窪道路，常面臨淹水困擾旗津區廟前路通常得隨潮汐降低後，路面積水才消退。

議員簡煥宗今在議會農林部門業務質詢指出，在立委賴瑞隆協助下，水利局之前向中央爭取經費進行旗津大潮改善計畫，現在已經3月，農曆大潮又即將到來，地方居民關心進度。

簡煥宗說，旗津大潮問題困擾已久，從旗后漁港至旗津漁港都容易出現積淹水情況，海水會沿著排水溝進入民宅，海水鹽度高，家具泡水很麻煩，水退還要沖一次，幾乎可說「要淹兩次水」。

水利局長蔡長展答詢指出，市府去年向中央申請補助，今年1月核定，因涉及議會墊付期程，預計4月底上網公告，12月底完工。

蔡長展說，今年農曆7、8月，廟前、大關等路會先以集水井及移動式抽水機應急處理。