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高雄上周新增2例登革熱境外個案 較去年同期增加59%

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市登革熱境外個案較去年同期增加59%，圖為環保局以「沖吸溝泥車」搭配高溫高壓水柱沖洗水溝溝壁，將溝內蚊子幼蟲及卵消滅。記者潘奕言／攝影
高雄市登革熱境外個案較去年同期增加59%，圖為環保局以「沖吸溝泥車」搭配高溫高壓水柱沖洗水溝溝壁，將溝內蚊子幼蟲及卵消滅。記者潘奕言／攝影

高雄市上周新增2例登革熱境外移入個案，今年累計至今高雄市本土病例126例、境外病例5例，境外個案較去年同期增加59%。衛生局提醒目前東南亞國家登革熱疫情嚴峻，境外移入風險高，印尼、馬來西亞及泰國為最多，提醒前疫情流行區的旅遊民眾，要預防病媒蚊叮咬。

第一例為居住印尼的30多歲外籍男性旅客，4月5至11日曾有新加坡旅遊史，6日出現發燒39度、身體酸痛、食慾差、腹瀉症狀，11日入境桃園機場，12日至高雄後出現明顯紅疹至醫院就醫抽血檢驗NS1快篩陽性，13日實驗室PCR檢驗結果陽性。

第二例為10日自阿拉伯聯合大公國入境桃園機場的50多歲外籍旅客，8日出現發現發燒、肌肉痠痛、嘔吐、暈眩等症狀，11日就醫抽血檢驗NS1快篩陽性，14日中央實驗室PCR檢驗結果陽性。

高雄市防疫團隊已於確診案通報第一時間，針對居住地半徑約50公尺範圍，執行地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。衛生局提醒，民眾赴東南亞國家或登革熱高風險流行區旅遊期間，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，，並正確使用政府核可含敵避（DEET）、Picaridin成分的防蚊藥劑，預防病媒蚊叮咬。

返國後請配合填寫旅遊滿意度健康調查問卷，14天內若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速前往高雄市544家登革熱整合式醫療合約院所就醫或主動通報衛生所。

疫情 登革熱 衛生局 高雄市

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