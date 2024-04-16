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屏縣九如19日徵才255職缺 壯世代回歸職場最高獎勵6萬
勞動部高屏澎東分署屏東就業中心將於4月19日上午9點至中午12點半，在九如鄉立圖書館舉辦「九如地區現場徵才活動」，邀集24家在地及鄰近廠商釋出255個工作機會，結合友善企業開發多元彈性工作機會，歡迎待業及欲轉職的民眾參加。
屏東就業中心指出， 當日現場廠商包含饌師傅食品股份有限公司、松竹梅農產有限公司、地天泰國際實業有限公司、毅潔環保有限公司、永昇冷凍食品工業股份有限公司、春發科技股份有限公司、基育生物科技股份有限公司、大田海洋食品股份有限公司及穗耕種苗有限公司等多家友善中高齡就業的廠商，配合勞動部推動就業促進措施，符合補助資格的民眾，最高可領取6萬元獎勵金，歡迎把握機會踴躍參加。
屏東就業中心主任翁素足表示，勞動部推動「55PLUS壯世代就業促進措施」，為鼓勵退出職場3個月以上且年滿55歲以上或45歲以上依法退休人士重返職場，符合資格者若經公立就業服機構推介並穩定就業達90日，可一次性申請3萬元的就業獎勵金，最高可領取6萬元。當日徵才現場提供諮詢服務，鼓勵民眾抓住就業利多的機會。
屏東就業中心將於5月25日在屏東縣立體育館舉辦「勇往職前 創薪未來 2024年屏東地區就業博覽會」，提供更多求職機會。
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