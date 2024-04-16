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屏東敬老卡、博愛 (含陪伴) 卡即起開放33鄉鎮臨櫃製卡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣敬老卡、博愛 (含陪伴) 卡即日起辦卡更方便，備齊資料即可至屏東縣內任一鄉鎮公所辦理，初次申辦免費，也可由線上申辦，10天內寄至通訊地址。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣敬老卡、博愛 (含陪伴) 卡即日起辦卡更方便，備齊資料即可至屏東縣內任一鄉鎮公所辦理，初次申辦免費，也可由線上申辦，10天內寄至通訊地址。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣敬老卡、博愛 (含陪伴) 卡即日起辦卡更方便，備齊資料即可至屏東縣內任一鄉鎮公所辦理，初次申辦免費，當天申辦即可當天領卡，若不方便出門可由線上申辦，10天內寄至通訊地址。

屏東縣府社會處表示，保障縣內長輩及身心障礙者「行」的權益，建構友善無礙的環境，102年及105年開辦社福卡，據統計，敬老卡112年申請張數計有1萬700張申請，相較於111年4969張成長115%，博愛（含陪伴）卡112年申請張數計有2319張，相較於111年1219張共成長90%。

以往限制戶籍地申請且卡廠製卡須等18天，現開放屏東縣內各鄉鎮臨櫃製卡且不限戶籍，讓民眾能至鄰近公所申辦且馬上領取，也設置線上申辦管道，讓便民服務更升級。

社會處表示，持敬老卡及博愛卡搭乘國內捷運、火車、公車等大眾運輸工具，就能自動享有乘車半票優惠，免去持證臨櫃購買半票的手續。屏東縣政府在去年10月加碼每月由補助點數330點提升至500點，並開放持卡人搭乘屏東縣客運、小黃公車及火車車資扣抵，也可於各大便利超商自行儲值金額與小額消費，未來將研擬擴大使用範圍將屏東縣UBIKE、渡輪及運動場館納入補助範圍促進長輩及身障朋友身心健康。

社會處表示，戶籍在屏東年滿65歲長輩或持有身心障礙證明民眾即可申辦敬老卡或博愛卡，敬老卡及博愛卡僅能擇一辦理，首次辦卡免費。

敬老卡準備身分證正本或新式外僑永久居留證正本、正反面影本1份、2吋半身彩色照片1張及印章；博愛卡準備身分證，未滿14歲者，得檢附戶口名簿影本，及身心障礙證明正本及正反面影本1份、2吋半身彩色照片1張及印章，另身心障礙證明背面註記「必要陪伴者優惠措施-國內大眾運輸工具」，可再申請陪伴卡一張。

屏東縣敬老卡、博愛 (含陪伴) 卡即日起辦卡更方便，備齊資料即可至屏東縣內任一鄉鎮公所辦理，初次申辦免費，也可由線上申辦，10天內寄至通訊地址。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣敬老卡、博愛 (含陪伴) 卡即日起辦卡更方便，備齊資料即可至屏東縣內任一鄉鎮公所辦理，初次申辦免費，也可由線上申辦，10天內寄至通訊地址。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣敬老卡、博愛 (含陪伴) 卡即日起辦卡更方便，備齊資料即可至屏東縣內任一鄉鎮公所辦理，初次申辦免費，也可由線上申辦，10天內寄至通訊地址。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣敬老卡、博愛 (含陪伴) 卡即日起辦卡更方便，備齊資料即可至屏東縣內任一鄉鎮公所辦理，初次申辦免費，也可由線上申辦，10天內寄至通訊地址。圖／屏東縣府社會處提供

屏東縣政府 戶籍 長輩

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