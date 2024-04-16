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旗津海灘又見油汙 海洋局追來源

聯合報／ 記者徐白櫻潘奕言／高雄報導
旗津海水浴場又發生汙染，議員批僅封鎖一小段，兩端還是可以進入，無強制力。圖／市議員陳麗娜服務處提供
旗津海水浴場又發生汙染，議員批僅封鎖一小段，兩端還是可以進入，無強制力。圖／市議員陳麗娜服務處提供

高雄旗津海水浴場去年曾發生油汙染，近日又傳出類似情況，遊客戲水後身上沾染油汙難清除。議員批市府「螺絲鬆了」，油汙出現超過半個月，至今搞不清楚來源，觀光沙灘再三發生油汙染，須檢討因應方式。海洋局表示，油汙範圍零星分散，送驗了解是重質油品汙染，潛水人員勘查未發現來源。

議員陳麗娜昨在議會揭露，4月4日她在旗津海灘目擊沙灘拉起封鎖線，戲水民眾身上沾黏油汙，經查才知道海面上又有油球飄進沙灘，直至昨日未處理好，海洋局應對外說明。

海洋局指出，3月26日下午獲報摩西分海兩岬沙灘出現油汙，會同港務公司、海保署、觀光局等人員現勘，現場圍起封鎖線，觀光局委託清潔廠商清理；油汙範圍零星分散，4月2日派潛水員勘查，未發現明確來源。

陳麗娜說，旗津是高雄觀光沙灘，封鎖線欠缺強制力，僅一小段拉線，兩邊都可下水，救生員也管不住遊客，旗津屢發生類似情況，讓遊客產生不良觀感。

海洋局長黃登福說，去年天使輪油汙外洩，港務公司協助清除，這次發現的數量較少，不過多少影響民眾戲水，油汙已送高雄科技大學化驗，初步了解是燃料油、潤滑油的重質油品，不同於漁船產生輕柴油，已會同港務公司、航港局了解油汙來源。

沙灘 觀光局 陳麗娜

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