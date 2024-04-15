高雄捷運車站更名作業要點將施行 更名難度提升

高雄輕軌C26灣仔內站元旦通車後，3個月內換了3個名字引發熱議。目前市府已通過高雄市政府大眾捷運系統車站更名作業要點，近日將公告施行，之後捷運、輕軌站更名將有所本。與其他城市相比，高雄的更名程序需經「公共政策網路參與平台」提案附議，更名更加困難。

台灣目前共5個城市有捷運，唯獨高雄沒有「車站命名、更名、加註名稱作業要點」，有民代認為這是造成混亂的原因。高雄捷運通車已16年卻沒有相關作業要點，交通局解釋，每個城市狀況不同，高雄捷運一直都有命名流程規範，只是未條文化。

由於之前高捷一直未遇到需要更名的狀況，所以也未訂定作業要點。近期因部分地標或建築物已遷移或變更名稱，導致捷運站名與實際不符，去年市府才著手訂定。目前市政會議已審議通過，近日將公告施行。

交通局解釋，高雄捷運站名的命名、更名、加註名稱分別由捷運局、交通局、高雄捷運負責，不像其他4都均由單一機構負責，所以交通局此次訂定的作業要點只有「更名」，不像其他城市作業要點是命名、更名、加註名稱「三位一體」。

高雄市更名作業要點與其他4都大同小異，但多了「需透過高雄市公共政策網路參與平台提案」的程序，並經提議、檢核、附議、回應4階段，成案後由交通局受理續辦。市議員張博洋表示，對於捷運、輕軌站名市民與在地團體都有不同期待，若能具體條文化，結果較能服眾。

樹德科技大學流通管理系副教授陳佳宏說，高雄捷運是全台唯一BOT案捷運，先天上就與其他城市不同，營運管理比較複雜。高雄更名作業要點多了公共網路平台連署流程，可提高市民對於公共政策參與，成效值得觀察期待。