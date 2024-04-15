快訊

高雄5月大男嬰「頭部多處骨折」命危搶救中 保母否認施虐遭收押

山豬胖出一身病 猝逝前上節目驚覺「一晚斷氣不只19次」

財經內閣出爐？賴清德新任內閣人事 明天將公布第三波

高雄旗津海灘現油汙 海洋局：重質油汙塊續釐清來源

中央社／ 高雄15日電
高雄旗津海水浴場是受遊客歡迎的沙灘，近日發生油汙汙染，但仍有滿滿戲水遊客。 圖／高市議員陳麗娜服務處提供
高雄旗津海水浴場是受遊客歡迎的沙灘，近日發生油汙汙染，但仍有滿滿戲水遊客。 圖／高市議員陳麗娜服務處提供

高雄旗津海灘日前出現不明油污，高市府海洋局今天表示，已立即會同相關單位現勘，油污範圍已委由清潔廠商清理、圍起封鎖線；汙塊送驗為重質油品，持續釐清油污來源。

國民黨高雄市議員陳麗娜今天質詢指出，旗津海灘去年曾發生油汙汙染，日前又出現油汙，還導致戲水民眾身上沾黏油汙，卻不知油汙從何而來；旗津海灘是高雄重要觀光沙灘，屢次出現油汙，會讓遊客產生不良觀感。

對此，高雄市政府海洋局表示，3月26日下午獲報旗津海水浴場沙灘出現油汙，海洋局立即會同港務公司、海保署、觀光局等人員現勘，油汙範圍已由觀光局立即委由清潔廠商清理，並圍起封鎖線。

海洋局表示，第一時間獲報即謹慎處理，並會同高雄港務分公司派船於沿岸海域多次巡查；由於油汙範圍零星分散，目前尚未發現明確油汙來源，4月2日派潛水人員勘查，也尚未發現污染源。

海洋局指出，經取樣將油污塊送高雄科技大學化驗，送樣結果為重質油品，如燃料油、潤滑油等，將持續釐清油汙來源。

旗津海灘 污水 沙灘 海水浴場 海洋汙染 觀光局 高雄市

延伸閱讀

高雄旗津海灘又出現不明油汙 議員批：螺絲鬆了！

真實版寶可夢！美德州沙灘驚現夢幻「藍龍」 專家警告別碰曝嚴重後果

相關新聞

高雄旗津海灘現油汙 海洋局：重質油汙塊續釐清來源

高雄旗津海灘日前出現不明油污，高市府海洋局今天表示，已立即會同相關單位現勘，油污範圍已委由清潔廠商清理、圍起封鎖線；污塊...

屏縣自來水普及率7成仍是全國最低 周春米：拚4年破9成

屏東縣自來水供水普及率今年3月突破7成，但仍是全國最低的縣市，距離全國平均94.91％仍有落差，但對屏東來說是重要里程碑...

廢油汙染高雄鳳山溪大量魚群翻肚 環保局鎖定上游10家列管

高雄市鳳山溪源於大樹區，流經大寮、鳥松，貫穿鳳山區中心，主要為農業灌溉兼排水渠道，近日卻被發現河面漂著大量油汙泡沫，河水...

高雄旗津海灘又出現不明油汙 議員批：螺絲鬆了！

高雄旗津海水浴場去年曾發生油汙染，近日又傳出類似情況，遊客戲水後身上沾染油汙難清除。議員陳麗娜批評，油汙染發生至今超過十...

韓團拼盤演唱會高雄登場 演唱會經濟傳統市場也受惠

高雄演唱會一波接著一波，上週末迎來知名韓團拼盤演唱會「GOLDEN WAVE IN TAIWAN」，今年第一季千人以上演...

野鳥體重大揭密！棲架放體重計 這隻讓秤子爆表

屏東科技大學鳥類生態研究室近期在粉絲專頁發文，「你知道棲架上常見鳥類體重是多少嗎？」，在棲架上放在秤子幫牠們量體重，分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。