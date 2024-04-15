高雄旗津海灘現油汙 海洋局：重質油汙塊續釐清來源

高雄旗津海灘日前出現不明油污，高市府海洋局今天表示，已立即會同相關單位現勘，油污範圍已委由清潔廠商清理、圍起封鎖線；汙塊送驗為重質油品，持續釐清油污來源。

國民黨高雄市議員陳麗娜今天質詢指出，旗津海灘去年曾發生油汙汙染，日前又出現油汙，還導致戲水民眾身上沾黏油汙，卻不知油汙從何而來；旗津海灘是高雄重要觀光沙灘，屢次出現油汙，會讓遊客產生不良觀感。

對此，高雄市政府海洋局表示，3月26日下午獲報旗津海水浴場沙灘出現油汙，海洋局立即會同港務公司、海保署、觀光局等人員現勘，油汙範圍已由觀光局立即委由清潔廠商清理，並圍起封鎖線。

海洋局表示，第一時間獲報即謹慎處理，並會同高雄港務分公司派船於沿岸海域多次巡查；由於油汙範圍零星分散，目前尚未發現明確油汙來源，4月2日派潛水人員勘查，也尚未發現污染源。

海洋局指出，經取樣將油污塊送高雄科技大學化驗，送樣結果為重質油品，如燃料油、潤滑油等，將持續釐清油汙來源。