極端氣候影響玉荷包開花 高市農業局擬推廣抗旱新品種

今年初南部氣候忽冷忽熱又高溫乾旱，高雄荔枝、龍眼、青梅及水蜜桃生長情況欠佳，農業部公告天然災害救助。議員黃飛鳳指出，大樹玉荷包產值高，極端氣候問題嚴峻，應提出因應方式。農業局長張清榮表示，已有研究單位推抗旱耐氣候的新品種荔枝上市，若有可行性會推動品種更新，不要再讓農民因為氣候異常損失慘重。

農業局統計，全市玉荷包栽種2350公頃，種植面積全台第一，因3月著果期高溫，玉荷包落果，整體產量剩3成，本次農損每公頃救助10萬元。

高市議會農林部門質詢，議員黃飛鳳指出，玉荷包是大樹農民重要收入，不過農民都是靠天吃飯，上個月南風把花苞吹落，很多果樹受創，極端氣候日益嚴重，農政單位要思索如何幫農民因應。

農業局長張清榮答覆指出，玉荷包屬於特殊品種荔枝，他過去在農會任內把大樹2000公頃黑葉荔枝推廣改成玉荷包，不過後來全省廣為推廣導致產量過剩，高雄面積減量後降至1600公頃。

張清榮說，玉荷包荔枝的籽比較小，成熟後縮起來難產生賀爾蒙，著果率難管理，研究單位已研發新品種，若有更抗旱且口感差不多的替代品會進行推廣，不要再讓農民因為氣候異常損失慘重。