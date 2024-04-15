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極端氣候影響玉荷包開花 高市農業局擬推廣抗旱新品種

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大樹玉荷包著果期遭遇高溫，落果嚴重，整體產量僅剩3成，農業局長張清榮赴果園勘災。圖／高市農業局提供
大樹玉荷包著果期遭遇高溫，落果嚴重，整體產量僅剩3成，農業局長張清榮赴果園勘災。圖／高市農業局提供

今年初南部氣候忽冷忽熱又高溫乾旱，高雄荔枝、龍眼、青梅及水蜜桃生長情況欠佳，農業部公告天然災害救助。議員黃飛鳳指出，大樹玉荷包產值高，極端氣候問題嚴峻，應提出因應方式。農業局長張清榮表示，已有研究單位推抗旱耐氣候的新品種荔枝上市，若有可行性會推動品種更新，不要再讓農民因為氣候異常損失慘重。

農業局統計，全市玉荷包栽種2350公頃，種植面積全台第一，因3月著果期高溫，玉荷包落果，整體產量剩3成，本次農損每公頃救助10萬元。

高市議會農林部門質詢，議員黃飛鳳指出，玉荷包是大樹農民重要收入，不過農民都是靠天吃飯，上個月南風把花苞吹落，很多果樹受創，極端氣候日益嚴重，農政單位要思索如何幫農民因應。

農業局長張清榮答覆指出，玉荷包屬於特殊品種荔枝，他過去在農會任內把大樹2000公頃黑葉荔枝推廣改成玉荷包，不過後來全省廣為推廣導致產量過剩，高雄面積減量後降至1600公頃。

張清榮說，玉荷包荔枝的籽比較小，成熟後縮起來難產生賀爾蒙，著果率難管理，研究單位已研發新品種，若有更抗旱且口感差不多的替代品會進行推廣，不要再讓農民因為氣候異常損失慘重。

黃飛鳳強調，農民要豐收不要補助，希望農政單位關注氣候異常現象。

高市議員黃飛鳳要求高市農業局重視極端氣候對玉荷包農民造成的減產影響。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃飛鳳要求高市農業局重視極端氣候對玉荷包農民造成的減產影響。記者徐白櫻／翻攝

荔枝 農民 高溫

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