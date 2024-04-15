屏縣自來水普及率7成仍是全國最低 周春米：拚4年破9成

屏東縣自來水供水普及率今年3月突破7成，但仍是全國最低的縣市，距離全國平均94.91％仍有落差，但對屏東來說是重要里程碑，自來水公司屏東營運所今辦慶祝活動，邀請達成70％普及率的幸運用戶到場，與前5名及後5名用戶參與，並贈送好禮。周春米說，力打拚4年讓自來水普及率破9成。

台水公司董事長李嘉榮、縣長周春米、經濟部次長林全能等人出席破7成活動。屏東縣因地下水資源豐沛，居民習慣使用地下水，接用自來水意願低，但近年來因極端氣候旱澇不均現象頻繁，地下水有遭汙染，影響用水與生活品質，有民眾形容「只有枯水期才會想起自來水」。

台水公司從2017年起推動水源開發與淨水場建置，包括潮州、萬丹、屏北、九如、內麟、萬巒、竹田與鹽埔淨水場等，設置8座淨水場與24口地下水井，增加供水能力9.5萬噸／日。另外屏縣府開發林邊伏流水（1萬噸／日），亦移由水公司做為自來水水源，管線長度增加850公里，執行近200件延管工程；台水公司在2021年屏東設立屏東區處，增設潮州營運所，增加服務量能。

水公司統計至今年3月底，屏東縣已增加6.3萬戶自來水供水戶，供水普及率成長2成，改善當地用水品質與安全。台水董事長李嘉榮說，自來水供應，從水源到水龍頭，需各單位合作。

縣長周春米說，2014、2015年屏東的自來水普及率不到5成48％，每年目標成長3％，7年後今年3月底突破7成。對屏東來說是很有意義，外線延管經費，水利署補助9億，縣府自籌3億，鄉鎮長召開說明會，有時也遇意見抗爭，每個鄉鎮長都有跟自來公司的故事。

周春米說，雖然距離全國95％普及率還有一段距離，未來希望每年目標可以從3％提升到5%，4年後屏東就能達到9成。

水公司今邀請達成普及率70％幸運用戶，前5名與後5名用戶參與，送洗衣機、微波爐等好禮。幸運用戶普及率70％用戶潮州鎮陳惠美說，之前是用地下水，有自來水後較方便順暢，且是有經過處理的水，安全、衛生。當時不曉得水公司有慶祝活動，一開始接到中獎電話還以為是詐騙，真的是一個驚喜。