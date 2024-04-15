高雄旗津海灘又出現不明油汙 議員批：螺絲鬆了！

高雄旗津海水浴場去年曾發生油汙染，近日又傳出類似情況，遊客戲水後身上沾染油汙難清除。議員陳麗娜批評，油汙染發生至今超過十天，市府海洋局仍不知道來源，觀光沙灘再三發生油汙染，因應方式須檢討。海洋局表示，此次油汙數量少，經送驗了解是重油汙染，已通報港務局等單位追查來源。

去年8月，天使輪在高雄外海觸礁引發油汙外洩，油汙飄散至旗津沙灘，戲水遊客身體沾黏油汙引起民怨。

高市議會今天農林部門質詢，陳麗娜指出，旗津海水浴場去年8月曾發生油汙汙染，上周她又目擊旗津海灘戲水民眾身上沾黏油汙，經查才知道海面上又有油球飄進沙灘，這次的油汙到底哪裡來的？

海洋局長黃登福說，去年油球事件發生後，港務公司不否認是天使輪造成，協助後續清除，這次發現的數量比較少，不過多少有影響民眾戲水，油汙已送高雄科技大學化驗，後續會跟港務公司討論。初步了解是重油汙染，不同於漁船產生的的輕柴油，會同港務公司、航港局進一步了解油汙來源。