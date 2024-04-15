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高雄旗津海灘又出現不明油汙 議員批：螺絲鬆了！

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄旗津海水浴場遊客眾多，但近日又發生油汙汙染，議員批封鎖線僅一小段，兩端還是可以進入，根本沒有強制力。圖／陳麗娜服務處提供
高雄旗津海水浴場遊客眾多，但近日又發生油汙汙染，議員批封鎖線僅一小段，兩端還是可以進入，根本沒有強制力。圖／陳麗娜服務處提供

高雄旗津海水浴場去年曾發生油汙染，近日又傳出類似情況，遊客戲水後身上沾染油汙難清除。議員陳麗娜批評，油汙染發生至今超過十天，市府海洋局仍不知道來源，觀光沙灘再三發生油汙染，因應方式須檢討。海洋局表示，此次油汙數量少，經送驗了解是重油汙染，已通報港務局等單位追查來源。

去年8月，天使輪在高雄外海觸礁引發油汙外洩，油汙飄散至旗津沙灘，戲水遊客身體沾黏油汙引起民怨。

高市議會今天農林部門質詢，陳麗娜指出，旗津海水浴場去年8月曾發生油汙汙染，上周她又目擊旗津海灘戲水民眾身上沾黏油汙，經查才知道海面上又有油球飄進沙灘，這次的油汙到底哪裡來的？

海洋局長黃登福說，去年油球事件發生後，港務公司不否認是天使輪造成，協助後續清除，這次發現的數量比較少，不過多少有影響民眾戲水，油汙已送高雄科技大學化驗，後續會跟港務公司討論。初步了解是重油汙染，不同於漁船產生的的輕柴油，會同港務公司、航港局進一步了解油汙來源。

陳麗娜表示，事發至今還查不清楚來源，相關單位處理速度太慢，另外旗津是高雄兩大觀光沙灘之一，若出現油汙要跟觀光局討論是否需要進一步封閉海灘，初步採用封鎖線方式欠缺強制力，僅一小段拉線，兩邊都可以下水，現場救生員也管不住人，屢發生類似情況，會讓遊客產生不良觀感。

高雄市議員陳麗娜發現旗津海灘又發生油汙汙染，海洋局與觀光局應檢討因應方式。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員陳麗娜發現旗津海灘又發生油汙汙染，海洋局與觀光局應檢討因應方式。記者徐白櫻／翻攝
高雄旗津海水浴場是受遊客歡迎的沙灘，近日又發生油汙汙染，但仍有滿滿戲水遊客。圖／陳麗娜服務處提供
高雄旗津海水浴場是受遊客歡迎的沙灘，近日又發生油汙汙染，但仍有滿滿戲水遊客。圖／陳麗娜服務處提供

沙灘 海水浴場 陳麗娜

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