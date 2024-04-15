韓團拼盤演唱會高雄登場 演唱會經濟傳統市場也受惠
高雄演唱會一波接著一波，上週末迎來知名韓團拼盤演唱會「GOLDEN WAVE IN TAIWAN」，今年第一季千人以上演唱會逾30場演唱會在高雄舉辦，創造25萬人次觀光人潮，帶來5億元的觀光產值。高雄市政府推出商圈夜市優惠券，傳統的龍華市場也收到許多歌迷的優惠券，搭上演唱會經濟的熱潮。
龍華公有市場自治會李會長說，這次加入「加食延暢」的行列後，許多攤商馬上就收到商圈夜市優惠券，自己經營的飯糰攤都有樂歌迷拿券來買，50元的優惠券正好買一個招牌鹹蛋飯糰，還加碼送紅茶一杯。
來自台南的程小姐表示，這次跟閨蜜與同學來高雄，因為女兒很喜歡(G)I-DLE，特地搶演唱會門票來高雄看偶像，也順便來場家族輕旅遊。女兒從官網推薦芫源火鍋，女兒去追星同時，我們來享受美食。
經發局長廖泰翔表示，優惠券兌換點初步調查發現，過夜的外地樂迷，喜歡在聽完演唱會去逛夜市、酒吧、居酒屋，隔日還去品嘗高雄在地特色早餐，部分樂迷安排三天兩夜的行程，會去旗山、美濃或蚵仔寮等郊區景點。
因此，優惠券的兌換點除了餐酒館、宵夜等夜經濟特色店家外，也陸續加入早午餐店以及傳統市場，讓演唱會經濟帶來的消費更加多元，效益範圍越來越廣。
光華夜市管委會顏主委表示，光華夜市的消費者以高雄在地民眾為主，這幾波演唱會帶來不少想要品嚐高雄在地美食的觀光客。六合烏魚子店長蘇先生笑說，許多外籍旅客，對烏魚子、烏魚腱很好奇，只要願意消費，「叫我講哪一國話都行」。
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