屏東縣生育率今年止跌 縣長：東港、琉球將設親子館

屏東縣府社會處昨辦第2屆寶寶嘉年華，為6歲以下幼兒打造親子運動會，屏縣有5處親子館，去年每個親子館服務人次均逾1萬人次。社會處觀察，生育率今年出現止跌，有鄉鎮新生兒人數趨增，推估營造友善托育環境，生育津貼相關。縣長周春米表示，明後年在東港、琉球設親子館，擴大服務量能。

昨在潮州鎮「潮好玩幸福村」舉行寶寶寶嘉年華，以「大寶小寶趣fun電」為主題，幼兒和家長參與，促進嬰幼兒感官和運動發展。社會處長劉美淑說，老一輩常說「七坐、八爬、九發牙」，遊戲中觀察寶貝的發展。

枋寮鄉兩個孩子的蘇姓婦人說，帶孩子們來放電，假日會輪流到縣內親子館玩，只差恆春還沒去，親子館室內環境舒適，空間友善。來義鄉朱姓鄉民分享，潮好玩幸福村帶孩子走走，空間很寬闊。

屏縣生育率今年出現止跌，去年0到1歲總人口7951人，今年3月統計8053人，出現止跌趨升。周春米說，5大親子館，7間公設民營托嬰中心，明後年預計東港、琉球設親子館擴大服務。去年發生育津貼、育兒手冊，加上開辦多年宅母嬰照護月嫂服務，育兒福利為家長送上溫暖心意。

社會處表示，屏市、內埔、潮州、九如與恆春5處親子館，去年每個親子館人次逾1萬人次，其中九如親子館高達5萬多人次，館內有室內沙坑、藏書3萬本繪本室，距屏市不遠，假日爆場，考量品質，以預約為主。