高雄輕軌試辦「深夜加班區間車」 民代批：捷運末班車已駛離

高雄捷運15日起試辦輕軌「深夜加班區間車」2個月，期滿後再視搭乘率及沿線居民反應評估是否續辦。不過市議員張博洋認為，試辦車行駛時間太晚且無法轉乘捷運，使用率恐不高，統計資料將無意義。高捷表示，會再與各方人士討論後再做修正。

高雄輕軌4月15日至6月14日試辦C1籬仔內站至C14哈瑪星站「深夜加班區間車」，為期2個月。23點38分由C1順行月台發車，凌晨0點9分抵達C14順行月台；隨後0點15分由C1逆行月台發車，0點46分抵達C1後收車返廠。

高捷表示，加班車可連結紅橘兩線轉乘車站，供夜歸民眾在輕軌與捷運系統間轉乘。不過張博洋發現，這班車只在去程23點43分抵達C3前鎮之心站時，可轉乘捷運紅線，到達C14及回程停經C3時，捷運末班車都已駛離，根本達不到轉乘目的。

張博洋說，試辦範圍主要為亞洲新灣區觀光路段，但此區只有假日才有較多民眾有深夜搭乘需求，加上無轉乘效益，只怕乘客數不多，使用滿意度也不好。如此蒐集的數據資料沒意義、不具代表性，也擔心高捷拿此資料當成不需夜間加班的理由。

市議員黃紹庭說，這班深夜列車不知道服務對象究竟是誰，沿途經過包括駁二等景點，深夜觀光客數應也不多。市府在推廣大眾運輸上思考應要更全面，才能增加搭乘人數，否則沒人搭也只是浪費資源。

高雄捷運表示，會再與議員與地方人士討論試辦的內容與方向，聽取各方意見後再做修正。不同交通系統間轉乘很難做到盡善盡美，若要求每個系統間轉乘都能相銜接，班次安排將永無止盡。高捷也會做好首末班車發車時間等資訊，供轉乘旅客參考。