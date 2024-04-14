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金門贈小三通首航「太武輪」 綠島鄉長：增添調度彈性
金門「太武輪」曾肩負大、小金門離島交通運輸要務，金門大橋啟用後停航閒置，綠島鄉公所爭取延續使用。台東縣長饒慶鈴今偕綠島鄉長謝賢裕跨海拜會金門縣長陳福海，雙方達成贈予共識，太武輪整修引擎後運抵綠島，日後負責綠島、富岡兩地運輸。
太武輪由高雄中信造船廠建造，1997年投入金烈航線，曾參與2001年小三通金廈航線首航，當年金門縣長陳水在率訪問團搭乘太武輪抵達廈門和平港，完成兩岸52年來首次經官方許可的直接通航。
金門大橋通車後，往返大、小金門的交通船載運人數雪崩式滑落，太武輪去年7月停航。台東縣長饒慶鈴今率團隊拜會金門縣政府，金門縣長陳福海將太武輪贈予綠島鄉公所，饒回贈台東冠軍池上米給金門縣社福團體享用。
饒慶鈴表示，台東是台灣本島唯一有2個離島的縣市，離島對外交通一直是很大考驗，全新交通船一艘至少2億，對鄉鎮格外困難，感謝金門縣府把太武輪交給台東，希望盡快爭取整修預算，讓台東離島有一艘安全穩定、緊急救命及運送民生物資的公船。
謝賢裕進一步說明，冬天東北季風強勁，民營運輸船基於成本考量常停航，鄉親急著外出或返鄉很不方便，增加一艘公交船，對於綠島醫療或貨物運輸更具彈性，「營利事業單位不跑，我們自己來跑」。當務之急是先把太武輪整理好，開航時間或收費問題還要進一步研究。
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