快訊

親戚捲詐騙案 徐巧芯靠著傅崐萁肩膀放聲大哭：若丈夫涉入會立刻「離婚」

夫妻吵架...北市女從4樓丟樂高積木、PS4光碟片 網友：都是錢啊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門贈小三通首航「太武輪」 綠島鄉長：增添調度彈性

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（左二）今偕綠島鄉長謝賢裕（左一）拜會金門縣長陳福海（右二），饒慶鈴贈送優質池上米回饋金門社福團體。圖／台東縣府提供
台東縣長饒慶鈴（左二）今偕綠島鄉長謝賢裕（左一）拜會金門縣長陳福海（右二），饒慶鈴贈送優質池上米回饋金門社福團體。圖／台東縣府提供

金門「太武輪」曾肩負大、小金門離島交通運輸要務，金門大橋啟用後停航閒置，綠島鄉公所爭取延續使用。台東縣長饒慶鈴今偕綠島鄉長謝賢裕跨海拜會金門縣長陳福海，雙方達成贈予共識，太武輪整修引擎後運抵綠島，日後負責綠島、富岡兩地運輸。

太武輪由高雄中信造船廠建造，1997年投入金烈航線，曾參與2001年小三通金廈航線首航，當年金門縣長陳水在率訪問團搭乘太武輪抵達廈門和平港，完成兩岸52年來首次經官方許可的直接通航。

金門大橋通車後，往返大、小金門的交通船載運人數雪崩式滑落，太武輪去年7月停航。台東縣長饒慶鈴今率團隊拜會金門縣政府，金門縣長陳福海將太武輪贈予綠島鄉公所，饒回贈台東冠軍池上米給金門縣社福團體享用。

饒慶鈴表示，台東是台灣本島唯一有2個離島的縣市，離島對外交通一直是很大考驗，全新交通船一艘至少2億，對鄉鎮格外困難，感謝金門縣府把太武輪交給台東，希望盡快爭取整修預算，讓台東離島有一艘安全穩定、緊急救命及運送民生物資的公船。

謝賢裕進一步說明，冬天東北季風強勁，民營運輸船基於成本考量常停航，鄉親急著外出或返鄉很不方便，增加一艘公交船，對於綠島醫療或貨物運輸更具彈性，「營利事業單位不跑，我們自己來跑」。當務之急是先把太武輪整理好，開航時間或收費問題還要進一步研究。

金門太武輪曾參與2001年小三通金廈航線首航，金門縣府贈送給台東綠島鄉公所當交通船。圖／台東縣府提供
金門太武輪曾參與2001年小三通金廈航線首航，金門縣府贈送給台東綠島鄉公所當交通船。圖／台東縣府提供
金門縣長陳福海（左）贈送太武輪給台東綠島鄉公所當交通船，由鄉長謝賢裕（右）代表接受。圖／台東縣府提供
金門縣長陳福海（左）贈送太武輪給台東綠島鄉公所當交通船，由鄉長謝賢裕（右）代表接受。圖／台東縣府提供

綠島 金門大橋

延伸閱讀

金門太武輪贈與綠島使用 台東回贈池上米盼更緊密合作

關心別人也要對自己好 台東縣守護社工推身心靈工坊

饒慶鈴助「一臂之力」 捐款台東大學10萬獎助學金

台東大武鄉長補選爆內鬨 藍黨部：無黨籍高春花遭停權

相關新聞

金門贈小三通首航「太武輪」 綠島鄉長：增添調度彈性

金門「太武輪」曾肩負大、小金門離島交通運輸要務，金門大橋啟用後停航閒置，綠島鄉公所爭取延續使用。台東縣長饒慶鈴今偕綠島鄉...

金門太武輪贈與綠島使用 台東回贈池上米盼更緊密合作

台東縣長饒慶鈴今率縣府團隊跨海到金門拜會金門縣長陳福海，金門將歷史悠久的太武輪贈與台東綠島做使用，台東也回贈優質池上米。...

不是玻璃娃娃！ 桌球國手江宏傑與血友病友同場打球

血友病人常因個人或家屬擔心意外流血，因而失去運動平等的權利。高雄長庚醫院14日舉辦血友病運動會，邀請病友們一起運動，桌球...

韓團高雄演唱會5.7萬人朝聖 散場35分鐘運輸完畢

韓國《GOLDEN WAVE in TAIWAN》演唱會13日於高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大量年輕歌迷湧入，場內外累...

逾300奇幻「毛毛」 高圖總館大集合

源自高雄的「以茶會毛」活動邁入第7年，今年邀集13國、逾300隻造型奇特的毛毛齊聚一堂，獸迷們花數月時間親手縫製衣服、大...

屏東王船文化館 鎮館之寶開斧

屏東「東港迎王平安祭典」列國家重要無形文化資產，屏東縣府斥資6.2億元打造國家級博物館規格的王船文化館，9月迎王祭典前試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。