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金門太武輪贈與綠島使用 台東回贈池上米盼更緊密合作

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
台東縣長饒慶鈴今率縣府團隊跨海到金門拜會金門縣長陳福海，縣府團隊做縣政交流。記者蔡家蓁／攝影
台東縣長饒慶鈴今率縣府團隊跨海到金門拜會金門縣長陳福海，縣府團隊做縣政交流。記者蔡家蓁／攝影

台東縣長饒慶鈴今率縣府團隊跨海到金門拜會金門縣長陳福海，金門將歷史悠久的太武輪贈與台東綠島做使用，台東也回贈優質池上米。雙方都盼延續及分享資源，共創彼此的觀光與情誼。

台東金門雙方今討論縣市互助，其中金門縣已退役之船舶太武輪，將贈予台東縣綠島鄉公所延續使用，雙方並於大同之家互贈，陳福海致贈以太武輪意象設計的陶瓷禮品，饒慶鈴則回贈名聞全台當地產出的優質池上米，提供金門縣社福團體膳食。

陳福海分享，太武輪為金門縣營事業船舶，往返大、小金門搭載鄉親就學、就醫及工作，載運民生物資及郵件，或中轉搭機往返台灣的交通載運船，也曾於90年搭載執行首航大陸廈門「小三通」任務，寫下兩岸歷史性一頁，並於2022年7月31日航行期限屆滿，因應金門大橋2022年10月30日開通後，金烈航線需求銳減，太武輪歷史任務與使命圓滿完成。

金門觀光處指出，台東縣綠島鄉評估符合使用需求，太武輪以贈予台東縣，基於縣市間相互協助原則，台東縣政府以等值台東米贈送金門縣社福團體膳食。曾經往來穿越金烈水道的太武輪，整備後將交予綠島鄉公所，相關技術、航政、船務業務部分，由浯江輪渡有限公司及綠島鄉公所接續對接辦理。

金門觀光處提到，太武輪以前是大小金門的交通橋樑，現在是台東金門縣市的友好橋梁，讓台灣東西連線，城市友好，情誼永固。太武輪在金門服務功成身退，未來將華麗轉身航向台東縣綠島鄉，延續使命，繼續乘載的任務。此外，為保存大小金門之海上交通記憶，縣府與烈嶼鄉公所已著手浯江輪之活化與紀念陳展事宜。

饒慶鈴表示，希望雙方未來能夠繼續交流活動，推動雙向包機互訪，建立更緊密的合作模式，讓彼此文化、經濟上更加蓬勃發展，共同開創觀光商機。

台東縣長饒慶鈴今率縣府團隊跨海到金門拜會金門縣長陳福海，縣府團隊做縣政交流。記者蔡家蓁／攝影
台東縣長饒慶鈴今率縣府團隊跨海到金門拜會金門縣長陳福海，縣府團隊做縣政交流。記者蔡家蓁／攝影
台東縣長饒慶鈴今率縣府團隊跨海到金門拜會金門縣長陳福海，縣府團隊做縣政交流。記者蔡家蓁／攝影
台東縣長饒慶鈴今率縣府團隊跨海到金門拜會金門縣長陳福海，縣府團隊做縣政交流。記者蔡家蓁／攝影
台東縣長饒慶鈴今率縣府團隊跨海到金門拜會金門縣長陳福海，縣府團隊做縣政交流。記者蔡家蓁／攝影
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綠島 金門大橋

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