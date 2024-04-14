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寶寶嘉年華屏縣5處親子館搶預約 未來增東港、琉球

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣寶寶嘉年華今天熱鬧登場，萌寶爬爬樂。記者劉星君／攝影
屏東縣寶寶嘉年華今天熱鬧登場，萌寶爬爬樂。記者劉星君／攝影

屏東縣府社會處今舉辦第二屆寶寶嘉年華，專為6歲以下幼量身打造親子運動會，屏東縣有五處親子館，去年每個親子館服務人次均超過1萬人次以上，其中九如親子館最熱門，去年進館人次達5萬1553人次，家長搶預約，縣長周春米今表示，明後年將在東港、琉球設親子館，擴大服務量能，打造更好的托育環境。

今天在潮州「潮好玩幸福村」舉行寶寶寶嘉年華，以「大寶小寶趣fun電」為主題，內容包含「萌寶爬爬樂」、「小寶搬搬樂」、「大寶推推樂」、「親子闖關趣」與「親子律動趣」等趣味競賽，讓幼兒和家長共同參與，促進嬰幼兒感官和運動的發展。萌寶爬爬樂，有小朋友戴上「必勝」髮帶，爬超快，有小寶寶一坐上比賽現場就爆哭，現場超歡樂。

社會處長劉美淑說，阿公阿嬤常說「七坐、八爬、九發牙」每人不同，所有活動為觀察寶貝們發展狀況設計，透過遊戲過程觀察寶貝們發展。

社會處表示，屏東縣有屏東市、潮州、九如、恆春、內埔5處親子館，提供托育諮詢、幼兒照顧諮詢、兒童發展篩檢、兒童玩具圖書室、親職教育課程、嬰幼兒活動課程等服務，去年每個親子館服務人次逾1萬人次，九如親子館更高達5萬1553人次。

劉美淑說，九如親子館是舊九如國小，一樓是日照中心，二樓是體健中心銀髮俱樂部，三樓親子館，空間大，遊具豐富，還有室內沙坑、藏書3萬本的繪本室，加上地點距屏市不遠，假日幾乎爆場，考量品質，目前以預約為主。

劉美淑說，深耕在地，未來在東港鎮、琉球鄉設2家親子館擴大服務範圍，東港預計明年成立，琉球預計後年，交通不便地區由「行動外展車」巡迴下鄉，三台玩具車巡迴各鄉鎮，一年約300場，從中教導家長學會觀察孩子發展是否正常，篩檢有無發展遲緩情況。

參加寶寶嘉年華蘇媽媽住枋寮，帶兩個小朋友報名參加，蘇媽媽說，縣內五個親子館除恆春還沒去過，其他都去過了，環境舒適，室內空間友善。

周春米說，「生兒育女是件大事，更是不簡單的事」，提高生養意願減輕父母負擔，是她就任縣長長期反覆思量問題，屏東縣5大親子館，7間公設民營托嬰中心，去年發放「生育津貼」、「育兒手冊」，加上開辦多年宅母嬰照護月嫂服務，育兒福利為為家長送上溫暖心意。

屏東縣寶寶嘉年華大寶小寶趣fun電，由美和科技大學承辦潮州親子館主辦，以「球類」為主題。球對寶寶來說是非常好的玩具，有助大小動作、手眼協調與促進親子關係。

屏東縣寶寶嘉年華今天熱鬧登場，縣長周春米（右五）出席與親子們同樂。記者劉星君／攝影
屏東縣寶寶嘉年華今天熱鬧登場，縣長周春米（右五）出席與親子們同樂。記者劉星君／攝影
屏東縣寶寶嘉年華今天熱鬧登場，萌寶爬爬樂，家長們比小朋友還要忙碌。記者劉星君／攝影
屏東縣寶寶嘉年華今天熱鬧登場，萌寶爬爬樂，家長們比小朋友還要忙碌。記者劉星君／攝影
屏東縣寶寶嘉年華今天熱鬧登場，萌寶爬爬樂，有小朋友戴上必勝髮帶，拿下該組冠軍。記者劉星君／攝影
屏東縣寶寶嘉年華今天熱鬧登場，萌寶爬爬樂，有小朋友戴上必勝髮帶，拿下該組冠軍。記者劉星君／攝影
屏東縣寶寶嘉年華今天熱鬧登場，萌寶爬爬樂，家長們比小朋友還要忙碌。記者劉星君／攝影
屏東縣寶寶嘉年華今天熱鬧登場，萌寶爬爬樂，家長們比小朋友還要忙碌。記者劉星君／攝影

屏東縣 親子

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