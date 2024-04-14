快訊

LINE聊天室一鍵變透明！上班族必學高效5招 聊天還不怕老闆抓包

長期記憶比短期記憶更不容易遺忘？名醫答案可能讓人出乎意料

新光集團大台北瓦斯董事長謝榮富辭世 享年75歲

劇毒銅鑄熟若蟹 罕見現身澎湖住家巷道

中央社／ 澎湖縣14日電

含有劇毒的銅鑄熟若蟹近日罕見出現在澎湖住家巷道中，研判可能是意外被漁民撈上岸。水產試驗所提醒，民眾若發現色彩偏紅且特別豔麗的螃蟹時，切勿急著食用，以免有性命之虞。

水產試驗所澎湖漁業生物研究中心主任謝恆毅告訴中央社記者，「銅鑄熟若蟹」在澎湖相當少見，這隻螃蟹體長約10公分，12日晚間出現在湖西鄉龍門村一名漁民住家巷道中，研判可能是隨底刺網作業時攀爬在網目上，意外被撈上岸的，經通報後，目前由中心帶回作為標本並進行研究。

謝恆毅指出，銅鑄熟若蟹其毒性雖比不上常見的「繡花脊熟若蟹」，但都具有麻痺性貝毒與河豚毒素等神經毒，尤其是螯腳前端部分最毒，且毒素不可能因烹煮而消失，初步研判可能與生長環境和覓食各類貝類有關，還值得作進一步研究。

水試所資料顯示，銅鑄熟若蟹屬扇蟹科，頭胸甲橫卵圓形，表面光滑，分區清楚，螯足左右等大，腕節及掌節粗糙，指節末端呈匙狀，步足指節，各節背緣呈隆脊形。全身墨綠至藍紫底色，雜有黃橙或橙紅斑紋。

銅鑄熟若蟹為已知最毒螃蟹之一，廣泛分布於熱帶印度至太平洋，已有紀錄地區包括台灣、中國海南島、西沙群島、日本、夏威夷、大溪地、印度洋、紅海及非洲東岸。

澎湖中心表示，澎湖海域潮間帶盛產各種螃蟹，且多是具經濟價值的可食用蟹，偶爾才會發現帶有劇毒的毒蟹，若民眾發現色彩偏紅且特別豔麗的螃蟹時，切勿急著吃，可與研究單位處理，避免食用有性命之虞。

漁民 澎湖 螃蟹

延伸閱讀

金鐘男配被媽「綁架」 吐心聲：表面很氣、內心開心

影／廖老大兒澎湖超跑公路賽出車禍 過彎衝護欄網驚阿娘威

澎湖四季旅遊「春之賞鷗季」跳島賞岩、賞鷗樂！開放報名

端午連假往來澎湖提前訂位 4月15日起搶票

相關新聞

不是玻璃娃娃！ 桌球國手江宏傑與血友病友同場打球

血友病人常因個人或家屬擔心意外流血，因而失去運動平等的權利。高雄長庚醫院14日舉辦血友病運動會，邀請病友們一起運動，桌球...

韓團高雄演唱會5.7萬人朝聖 散場35分鐘運輸完畢

韓國《GOLDEN WAVE in TAIWAN》演唱會13日於高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大量年輕歌迷湧入，場內外累...

逾300奇幻「毛毛」 高圖總館大集合

源自高雄的「以茶會毛」活動邁入第7年，今年邀集13國、逾300隻造型奇特的毛毛齊聚一堂，獸迷們花數月時間親手縫製衣服、大...

屏東王船文化館 鎮館之寶開斧

屏東「東港迎王平安祭典」列國家重要無形文化資產，屏東縣府斥資6.2億元打造國家級博物館規格的王船文化館，9月迎王祭典前試...

商圈想再起 學者：要有特色

高雄長明街商圈日趨沒落，業者期望明年完工的高雄車站出口要連通商圈，同時做好引導標示，只要重新帶來人潮，商圈可能復興。學者...

高雄長明商圈沒落 民代促街區再造

台北五分埔、台中天津街及高雄長明街都是服飾批發要地，長明街鼎盛時期多達600家批發商，因高雄火車站鐵路地下化工程阻礙進出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。