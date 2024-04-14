聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄長明商圈沒落 民代促街區再造

聯合報／ 記者王勇超徐白櫻／高雄報導
高雄市長明商圈原本是熱鬧的成衣批發重地，鼎盛時期聚集600家批發商，近年不見交易盛況。 記者王勇超／攝影
高雄市長明商圈原本是熱鬧的成衣批發重地，鼎盛時期聚集600家批發商，近年不見交易盛況。 記者王勇超／攝影

台北五分埔、台中天津街及高雄長明街都是服飾批發要地，長明街鼎盛時期多達600家批發商，因高雄火車站鐵路地下化工程阻礙進出交通，再加上電商競爭，現在僅剩百家左右，租金暴跌。店家說，市府辦的活動熱鬧一時，後續卻無效益。民代表示，市府花錢辦一次性活動像「放煙火」，不如思考如何改善環境，吸引人潮才能真正幫助商圈。

高市經發局表示，商圈活絡需要公私協力、共同推動，配合高雄火車站完工，今年已針對表參道範圍內商圈編列硬體優化工程經費。另每年編列預算補助商圈舉辦行銷活動，同時全力爭取中央資源，透過多元管道協助商圈轉型及活化。

長明街早年聚集成衣批發商，吸引批貨人潮形成而商圈。店家回憶，40年前店面炙手可熱，花1個多月時間才找到滿意店面，以前巷弄擠滿店家，反觀近年商圈沒落，人潮不再。

長明商圈促進會名譽理事長高金虎秀出1張鐵路地下化施工照片，因圍籬與高雄舊火車站帝冠式建築站體阻擋，長明街入口形同消失。

「舊車站移來就卡住了，原本以為只要5、6年，沒想到至今超過20年！」高金虎說，長明街是單行道，民族路一端不能進來，只能從長明派出所旁邊進入，等同龍脈被活生生擋住。

一家女裝店老闆說，以前1樓店面月租超過10萬，現在開價2萬不一定有人租，市府舉辦親子走秀、特色市集等活動，卻像放煙火一樣，看起來漂亮，後續卻很虛無。

議員張博洋說，經發局應將重點放在輔導與培力，可找國內外專業團隊分享沒落商圈再復甦的成功經驗，比起每年花錢「放煙火」，不如從品牌再造、街區設計、創意發想等方面著手。

議員黃香菽表示，高雄火車站附近商圈因鐵路地下化而沒落，再加上消費模式改變，傳統商圈經營更困難，一次性活動無法帶來太大效益，應整合周邊小商圈，產生磁吸效應。

火車站 議員 鐵路地下化

延伸閱讀

1張照片看出商圈為何衰落 長明街店家求高市府別再辦「煙火式」活動了

高雄長明街一碗麵5元漲到45元 五十年火車站商圈卻沒落了

adidas Originals打造期間限定復古玩色街區 9m88、Ozone都來朝聖！

紅球計劃台南掀熱潮！藝術家新化現場創作 4月7日南門公園畫句點

相關新聞

高雄長明商圈沒落 民代促街區再造

台北五分埔、台中天津街及高雄長明街都是服飾批發要地，長明街鼎盛時期多達600家批發商，因高雄火車站鐵路地下化工程阻礙進出...

逾300奇幻「毛毛」 高圖總館大集合

源自高雄的「以茶會毛」活動邁入第7年，今年邀集13國、逾300隻造型奇特的毛毛齊聚一堂，獸迷們花數月時間親手縫製衣服、大...

屏東王船文化館 鎮館之寶開斧

屏東「東港迎王平安祭典」列國家重要無形文化資產，屏東縣府斥資6.2億元打造國家級博物館規格的王船文化館，9月迎王祭典前試...

商圈想再起 學者：要有特色

高雄長明街商圈日趨沒落，業者期望明年完工的高雄車站出口要連通商圈，同時做好引導標示，只要重新帶來人潮，商圈可能復興。學者...

屏東三大日音樂節狂吸8.5萬人次 明晚魏如萱、Ozone等重磅歌手帶嗨

在屏東縣體育館前草地嗨唱的「屏東三大日音樂節」，第2天以樂團為主題，糜先生、芒果醬、原子邦妮等樂團輪番用搖滾樂嗨翻現場，...

金門金沙鎮大洋里、光前里長補選今投票 投票率偏低

金門縣金沙鎮大洋里、光前里長第13屆里長補選於今天舉行投票，其中大洋里的投票率為34.19%，由金沙鎮長吳有家的胞兄、也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。