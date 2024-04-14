高雄長明商圈沒落 民代促街區再造

台北五分埔、台中天津街及高雄長明街都是服飾批發要地，長明街鼎盛時期多達600家批發商，因高雄火車站鐵路地下化工程阻礙進出交通，再加上電商競爭，現在僅剩百家左右，租金暴跌。店家說，市府辦的活動熱鬧一時，後續卻無效益。民代表示，市府花錢辦一次性活動像「放煙火」，不如思考如何改善環境，吸引人潮才能真正幫助商圈。

高市經發局表示，商圈活絡需要公私協力、共同推動，配合高雄火車站完工，今年已針對表參道範圍內商圈編列硬體優化工程經費。另每年編列預算補助商圈舉辦行銷活動，同時全力爭取中央資源，透過多元管道協助商圈轉型及活化。

長明街早年聚集成衣批發商，吸引批貨人潮形成而商圈。店家回憶，40年前店面炙手可熱，花1個多月時間才找到滿意店面，以前巷弄擠滿店家，反觀近年商圈沒落，人潮不再。

長明商圈促進會名譽理事長高金虎秀出1張鐵路地下化施工照片，因圍籬與高雄舊火車站帝冠式建築站體阻擋，長明街入口形同消失。

「舊車站移來就卡住了，原本以為只要5、6年，沒想到至今超過20年！」高金虎說，長明街是單行道，民族路一端不能進來，只能從長明派出所旁邊進入，等同龍脈被活生生擋住。

一家女裝店老闆說，以前1樓店面月租超過10萬，現在開價2萬不一定有人租，市府舉辦親子走秀、特色市集等活動，卻像放煙火一樣，看起來漂亮，後續卻很虛無。

議員張博洋說，經發局應將重點放在輔導與培力，可找國內外專業團隊分享沒落商圈再復甦的成功經驗，比起每年花錢「放煙火」，不如從品牌再造、街區設計、創意發想等方面著手。

議員黃香菽表示，高雄火車站附近商圈因鐵路地下化而沒落，再加上消費模式改變，傳統商圈經營更困難，一次性活動無法帶來太大效益，應整合周邊小商圈，產生磁吸效應。