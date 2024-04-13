屏東三大日音樂節狂吸8.5萬人次 明晚魏如萱、Ozone等重磅歌手帶嗨
在屏東縣體育館前草地嗨唱的「屏東三大日音樂節」，第2天以樂團為主題，糜先生、芒果醬、原子邦妮等樂團輪番用搖滾樂嗨翻現場，張震嶽重磅壓軸，歌迷如癡如醉，現場宛如超大型KTV，縣長周春米也驚喜現身展現歌喉，與民眾一起嗨唱；縣府說，今晚適逢周末加上春天市集加持，湧入8.5萬人次，明晚將由金曲歌后魏如萱等人帶嗨。
活動次日一早就有粉絲為了近距離欣賞喜愛的樂團演出，無畏高溫來排隊等候、提早卡位，到壓軸的張震嶽演出時，一首首經典金曲再次讓現場變成大型KTV現場，包含思念是一種病、愛的初體驗、愛我別走、再見、自由等多首經典曲目，將活動氣氛掀起最高潮。為了因應爆量人潮，縣府在仁愛路封路，搭起2座400吋大型螢幕，讓向隅民眾同享音樂能量。
縣長周春米也到活動現場與民眾同歡，她說，4月是屏東的音樂天，上周在墾丁剛結束的台灣祭，這禮拜的三大日音樂節，4月25日到28日還有恆春的南國生活節，同一周縣民公園還有我們生活節，歡迎民眾在每年的4月，一起到國境之南聽音樂、玩屏東。
除了音樂演出外，活動第2、3天也封閉了仁愛路，與知名市集品牌「雄店市集」合作的春天音樂市集，有原創設計、職人手作、風格選品和美食佳餚等近百攤的街市集，讓大小朋友一同聽好歌、逛市集、吃美食，享受屏東春天的音樂盛典；明天最後一天，有金曲歌后魏如萱、Ozone、《想和你看五月的晚霞》陳華、黃玠瑋、吳獻等重量級卡司輪班演出。
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