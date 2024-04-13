金門金沙鎮大洋里、光前里長補選今投票 投票率偏低

金門縣金沙鎮大洋里、光前里長第13屆里長補選於今天舉行投票，其中大洋里的投票率為34.19%，由金沙鎮長吳有家的胞兄、也是首次參選的吳有祥以224票當選，至於光前里的投票率為26.04%，由已參選多次的陳文傑以281票當選，金沙鎮公所表示，2人將從今天起算，10天內完成宣誓就職。

金沙鎮公所表示，依據金門縣選委會公告，大洋里里長及光前里里長經福建金門地方檢察署檢察官依公職人員選舉罷免法，提起當選無效之訴；福建高等法院金門分院分別於113年1月25日（大洋里里長）及113年2月29日（光前里里長）判決確定當選無效，依地方制度法第82條第4項規定去職者所遺任期逾2年，應自事實發生之日起3個月內完成補選。

此次補選共開設3個投開票所，第1投票所，大洋里全里，選舉人人數合計1161人；第2投票所，光前里1至11鄰，選舉人數合計1295人；第3投票所，光前里12至21鄰，選舉人數合計1101人。

據了解，因為這次是單一選舉，投票率偏低，投票日無違規案件，旅台鄉親也都未返鄉投票；金門縣選委會表示，大洋里第13屆里長補選開票結果1號吳有祥224票、2號吳有泰170票，無效票3票，投票率34.19%，當選人為1號吳有祥。