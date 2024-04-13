高雄長明街一碗麵5元漲到45元 五十年火車站商圈卻沒落了

從民族路到高雄火車站東側之間長明街，40多年前聚集近600家成衣批發商在此經營，卻因為鐵路地下化工程加上電商普及而日趨沒落，目前僅剩約100家，當地業者期望2025年完工的高雄車站全新車站，出口要連通商圈，同時做好引導標示，「重新帶來人潮讓商圈復興！」

長明商圈附近的八德路，有一間歷史50年的意麵店，以乾麵、湯麵、鴨肉冬粉聞名。老闆娘回憶，40年前火車站周圍到處人擠人，許多小販到長明街批完衣服後，會來吃麵充飢，「當時1碗乾麵才5元，現在已經漲到45元」，商圈沒落後客人幾乎消失，連外圍的店面，也因沒人潮，租金也從3萬5千元1個月，降到2萬元。

高雄市長明商圈促進會名譽理事長高金虎說，當年有服裝界的前輩在沙鹿、彰化做工廠，他們的子女陸續到台北萬華、桃園、台中、台南做成衣直營批發，他們70多年前到高雄時，認為長明街鄰近高雄火車站，「最適合了！」逐漸建立起長明街的服裝批發商圈地位。

高金虎表示，民國60、70年代自用轎車不發達，成衣的下游廠商多靠火車、大巴士，從台東、台南、高雄縣市、來到高雄火車站旁的長明街批貨，「甚至有遠從澎湖來的客人！」當年長明街的貨運都忙到半夜兩、三點鐘，相當熱鬧。

高金虎說，長明街商圈當年是因為高雄火車站帶來人潮而興起，近年來因為火車站地下化工程、電子商務興起、民眾習慣上網買衣服而衰退，市府如要協助商圈重新振興，應該要讓火車站帶來的人潮能順利走到商圈。