13國300獸迷齊聚高雄「以茶會毛」 準內政部長劉世芳也來了

源自高雄的「以茶會毛」活動邁入第7年，今年邀集13國、逾300隻造型奇特的毛毛齊聚一堂，獸迷們花數月時間親手縫製衣服、大熱天裝厚重獸裝也不以為苦，獨特造型讓市長陳其邁及立委許智傑都想加入裝扮團隊。準內政部長劉世芳說，每年活動都不缺席，今年首度看見LED燈融入造型，一年比一年精彩。

台灣毛毛文化交流協會推廣毛毛及獸迷文化，每年舉辦聚會，讓更多大眾能了解這個次文化的特色及優點。4月13日及14日兩天在高雄市立圖書館舉辦「以茶會毛冒險盛宴」，現場毛毛都是獸迷們花許多時間及金錢精心打造，各自擁有名字和獨特個性。

市長陳其邁指出，毛毛活動是其他國家流行已久的次文化，年輕人創意無窮，用不同角色表現自己，讓人看了很紓壓。陳也開玩笑說，今天帶著學習的心情主持揭幕式，幕僚也應該幫他準備獸裝才更有參與感，這點讓他有點不高興，希望下次改進。立委許智傑表示，大家的造型都很有特色，他的綽號是高雄小金剛，很想設計一套金剛裝參加活動，希望獲得專家指點。

來自台北的毛毛成員說，花費近2萬材料費及4個月時間親手縫製毛毛裝，人在獸裝裡面隔音有點差，交談不易，要拿小風扇散熱，以免中暑。