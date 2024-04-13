影／屏東王船文化館將試營運 循古法打造典藏王船當「鎮館之寶」

列國家重要無形文化資產的屏東「東港迎王平安祭典」，縣府為保存歷史悠遠的宗教文化和精巧的木造王船工藝，斥資6.2億元打造國家級博物館規格的王船文化館已近完工，將於9月28日迎王祭典登場前試營運，而王船是祭典中千歲爺押煞離境最重要的法器，規畫循古法建造典藏王船做「鎮館之寶」，今天由縣長周春米等人舉行開斧儀式，預定年底完成。

東港與南州、小琉球先後舉辦的迎王平安祭典是屏東三大迎王祭典，已成為國內重要的宗教文化慶典；周春米說，東港迎王祭典將在9月登場，除七角頭一字排開的氣勢磅礡外，另個焦點是循古法建造、手工彩繪的王船，位於東港「機九」的王船文化館，特邀長期參與王船製作的資深匠師建造典藏王船，並拍攝記錄過程，透過展示、教育推廣與研究，完整收藏屏東迎王文化，傳承造船匠師智慧。

縣府文化處長吳明榮明說，典藏王船仿照東隆宮迎王平安祭典王船等比例打造，由於為尊重傳統祭祀神明，典藏王船會略為縮小，甲辰正科年王船船身為46尺、寬12尺、高15尺，典藏王船則為42尺、寬11尺4寸、高15尺，典藏王船將循古法建造，船上配置與祭祀王船相同，有五王厝、舵公厝、王船公及水手等，船體彩繪有黑鮪魚、旗魚等漁民常捕獲的魚種。

文化處說，縣府進行王船文化館策展計畫建置，經討論後決定以迎王文化為主軸，自整體亞洲地區迎王文化的大論述，聚焦在台灣各地區的迎王文化系統呈現，最後以祭典的主角木造王船的造船工藝，來呈現東港地區特殊的七角頭常民文化內涵；為使典藏王船製作過程順利，日前恭請東隆宮溫府千歲爺到王船文化館安座，今天邀東隆宮董事長潘慶士及王船組師傅蔡文化、潘鳳得、謝春長、陳明益等人出席。