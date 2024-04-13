快訊

月子中心照顧員控學姊逼拍女嬰洗澡全裸影片！傳男性友人稱「當教材」

康老師的貓「救出來了」！天王星工程人員高空作業車升空 抱起橘貓

影／廖老大兒澎湖超跑公路賽出車禍！過彎衝護欄網驚「阿娘威」

金門生命線機場辦攝影展 邀民眾品味青春篇章

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣社會處長黃雅芬表示，少子化是國家問題，對於每位孩子，國家、家庭都有責任來讓孩子得到更好成長，她也期盼孩子們在師長父母的陪伴下，能有更好的成長。記者蔡家蓁／攝影
金門縣社會處長黃雅芬表示，少子化是國家問題，對於每位孩子，國家、家庭都有責任來讓孩子得到更好成長，她也期盼孩子們在師長父母的陪伴下，能有更好的成長。記者蔡家蓁／攝影

一群由金門生命線協會輔導的孩子們，用他們的視角、從他們的觀點，記錄下屬於他們的敘事詩篇。這場名為「金門青春紀事輯成果展」的展覽今天起在金門機場藝文走廊展出，將至5月31日為止，策展人吳惠民邀請大家來品味孩子們用心之作，瞭解少年的想像力與創造力。

「金門青春紀事輯成果展」由地區陶藝家吳惠民負責策展，展出16幅影像文字並陳的作品，每件作品的作者，並非沉浸藝術多年的創作者，而是8位由生命線承辦社會處家庭支持服務資源布建計畫「兒少自我成長輔導團體」的孩子們，他們由手機攝影家周麗紅、文字工作者黃慧敏的指導下，完成他們的手機攝影創作。

吳惠民透露，當初生命線跟他聯繫，想來金門航空站展出時，他其實是有壓力，因為不知道孩子的作品水平，擔心作品不夠成熟，不適合擺放在人來人往的機場藝術空間，但另一方面他也認為即便小朋友的作品水平不夠，不過每一件作品都保留了小朋友的原創，直接的表達了心裡的想法，或許對一般的孩子並不難，但對他們而言已經是挑戰自我極限了。吳惠民說，當他試著了解以後，發現生命線延攬許多師資，像是手機攝影，文字撰稿，木工等師資，指導小朋友親自完成，讓他感受到主辦單位用心，因此同意協助策展。

這場展覽今天上午舉行開幕儀式，包括金門生命線協會常務監事崔春華、社會處長黃雅芬、金門航空站主任洪念慈等人都到場參與，崔春華表示，金門生命線在109年配合社會處共同支持這項計畫，對於兒少多元需求，舉辦團體體驗活動、園藝治療、生命韌性探索等活動，今年則是青春紀事活動，她感謝3位老師的指導，透過他們的引領，啟發孩子的觀察力、感受力、創造力，從作品中可以看出孩子們的認真。

黃雅芬表示，少子化是國家問題，對於每位孩子，國家、家庭都有責任來讓孩子得到更好成長，她也期盼孩子們在師長父母的陪伴下，能有更好的成長。

這場名為「金門青春紀事輯成果展」的展覽今天起在金門機場藝文走廊展出，吸引不少民眾前往欣賞品味。記者蔡家蓁／攝影
這場名為「金門青春紀事輯成果展」的展覽今天起在金門機場藝文走廊展出，吸引不少民眾前往欣賞品味。記者蔡家蓁／攝影
長期認養機場文化走廊的聖祖有限公司總經理陳緣姿也提前到場欣賞，希望善盡企業責任，回饋鄉親。記者蔡家蓁／攝影
長期認養機場文化走廊的聖祖有限公司總經理陳緣姿也提前到場欣賞，希望善盡企業責任，回饋鄉親。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站主任洪念慈鼓勵大家多多來看展，多給小朋友掌聲與肯定。記者蔡家蓁／攝影
金門航空站主任洪念慈鼓勵大家多多來看展，多給小朋友掌聲與肯定。記者蔡家蓁／攝影
金門生命線協會常務監事崔春華感謝3位老師的指導，透過他們的引領，啟發孩子的觀察力、感受力、創造力，從作品中可以看出孩子們的認真。記者蔡家蓁／攝影
金門生命線協會常務監事崔春華感謝3位老師的指導，透過他們的引領，啟發孩子的觀察力、感受力、創造力，從作品中可以看出孩子們的認真。記者蔡家蓁／攝影

生命線 金門

延伸閱讀

IU李知恩機場穿搭拆解！長靴俐落 螢光包搭髮色超吸睛

謝金燕參加《浪姐5》被酸沒存在感 曬《意難忘》對比片宣告：姐姐歸來

韓國超熱門攝影展 忠泰美術館展當代生活啟示錄

愛莉莎莎結束遊學超不捨 機場送別又哭又笑

相關新聞

高雄副市長找鄭運鵬或史哲回鍋？陳其邁：有人選就會宣布

內閣改組名單陸續曝光，高雄市副市長懸缺超過一年時間，傳出前立委鄭運鵬可能接任。市長陳其邁保持一貫低調，未承認也未否認這項...

大鵬灣帆船生活節熱情登場 再現水上千帆齊揚震撼畫面

2024大鵬灣帆船生活節今天在屏東大鵬灣濱灣碼頭熱力展開，上百遊艇玩家和帆船好手以賽事為長達1個月的活動拉開序幕，重型遊...

影／屏東王船文化館將試營運 循古法打造典藏王船當「鎮館之寶」

列國家重要無形文化資產的屏東「東港迎王平安祭典」，縣府為保存歷史悠遠的宗教文化和精巧的木造王船工藝，斥資6.2億元打造國...

金門生命線機場辦攝影展 邀民眾品味青春篇章

一群由金門生命線協會輔導的孩子們，用他們的視角、從他們的觀點，記錄下屬於他們的敘事詩篇。這場名為「金門青春紀事輯成果展」...

長榮開高雄-香港航線 首航滿班

高雄國際機場仍未脫離新冠肺炎疫情影響，今年3月航運量與疫情前相比只恢復7成3，但長榮航空看好旅客需求，開闢高雄-香港航線...

高雄營養午餐補助2元→4元 家長指杯水車薪

考量近2年物價與基本工資上漲，高雄市長陳其邁昨拍板補助1.5億元，113學年度起，學校午餐費從原本每生、每餐補助2元，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。