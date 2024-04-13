金門生命線機場辦攝影展 邀民眾品味青春篇章

一群由金門生命線協會輔導的孩子們，用他們的視角、從他們的觀點，記錄下屬於他們的敘事詩篇。這場名為「金門青春紀事輯成果展」的展覽今天起在金門機場藝文走廊展出，將至5月31日為止，策展人吳惠民邀請大家來品味孩子們用心之作，瞭解少年的想像力與創造力。

「金門青春紀事輯成果展」由地區陶藝家吳惠民負責策展，展出16幅影像文字並陳的作品，每件作品的作者，並非沉浸藝術多年的創作者，而是8位由生命線承辦社會處家庭支持服務資源布建計畫「兒少自我成長輔導團體」的孩子們，他們由手機攝影家周麗紅、文字工作者黃慧敏的指導下，完成他們的手機攝影創作。

吳惠民透露，當初生命線跟他聯繫，想來金門航空站展出時，他其實是有壓力，因為不知道孩子的作品水平，擔心作品不夠成熟，不適合擺放在人來人往的機場藝術空間，但另一方面他也認為即便小朋友的作品水平不夠，不過每一件作品都保留了小朋友的原創，直接的表達了心裡的想法，或許對一般的孩子並不難，但對他們而言已經是挑戰自我極限了。吳惠民說，當他試著了解以後，發現生命線延攬許多師資，像是手機攝影，文字撰稿，木工等師資，指導小朋友親自完成，讓他感受到主辦單位用心，因此同意協助策展。

這場展覽今天上午舉行開幕儀式，包括金門生命線協會常務監事崔春華、社會處長黃雅芬、金門航空站主任洪念慈等人都到場參與，崔春華表示，金門生命線在109年配合社會處共同支持這項計畫，對於兒少多元需求，舉辦團體體驗活動、園藝治療、生命韌性探索等活動，今年則是青春紀事活動，她感謝3位老師的指導，透過他們的引領，啟發孩子的觀察力、感受力、創造力，從作品中可以看出孩子們的認真。