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首屆金門咖啡節 今起飄香

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門咖啡節啟動儀式昨舉行，縣府建設處長黃儒新（中）與多位義式咖啡師一起手沖咖啡。記者蔡家蓁／攝影
金門咖啡節啟動儀式昨舉行，縣府建設處長黃儒新（中）與多位義式咖啡師一起手沖咖啡。記者蔡家蓁／攝影

金門縣府為讓大家有機會認識分布在轄內各地的特色咖啡小店，舉辦首屆「金門咖啡節」，今起至5月5日結束，內容包含咖啡競賽、咖啡拉花課程、甜點體驗課程、咖啡甜點音樂派對等，重新認識金門新風情。

金門咖啡節昨上午啟動儀式及授證活動，由縣府建設處長黃儒新與副處長陳彥志主持，地方20多家咖啡業者到場參與，黃儒新頒發SCA義式咖啡師及萃取授證。

黃儒新表示，近年透過「金門特色產業輔導及品質提升行銷計畫」，輔導及扶植青年店家，其中不乏咖啡甜點店，金門雖沒種咖啡豆，但希望透過此次活動，讓大家認識巷弄中、古厝中、風景區內的美味咖啡甜點店。

首屆金門咖啡節內容包含咖啡競賽、咖啡拉花課程、甜點體驗課程、咖啡甜點音樂派對、集點抽獎及天天小確幸的優惠。

今明兩天首先登場的是咖啡甜點音樂派對，可一次喝到多家咖啡師手沖的咖啡及美味甜點，同時伴著在地樂團的音樂旋律度過休閒的下午茶時光，其次是22日及23日金門盃咖啡競賽。

咖啡 甜點 金門

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