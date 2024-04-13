長榮開高雄-香港航線 首航滿班

高雄國際機場仍未脫離新冠肺炎疫情影響，今年3月航運量與疫情前相比只恢復7成3，但長榮航空看好旅客需求，開闢高雄-香港航線，即起每天一班、5月15日起增為每日兩班，昨日首航班機滿班飛香港。旅行社業者說，長榮高雄-香港航線方便南部鄉親到香港，也能吸引香港遊客來台，對觀光產業有助益。

長榮航空總經理孫嘉明說，長榮航空先前已有高雄-澳門、桃園-香港、桃園-澳門等3條台灣往來港澳航線，香港航線是長榮航空現有航點中，班次最密集、座位數最多，開航高雄-香港，完整港澳航線布局最後一塊拼圖，成為台灣唯一經營四條港澳航線的航空公司。

孫嘉明表示，長榮航空高雄至香港航線的開闢，方便南台灣鄉親赴港，期待不同航點進出便利性，吸引香港民眾南進北出，或北進南出，活絡觀光。

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑說，長榮開闢高雄-香港航線對旅行社業者帶來助益，兩岸關係緊張，高雄直飛大陸航點，與馬政府時期相比少很多，現在旅行社用「港轉」方式，讓遊客飛香港，再轉機到中國大陸內陸城市。

金龍永盛旅行社總經理簡清彬說，香港客人喜歡到台灣自由行，也愛澎湖的離島風情或金門戰地風光，長榮新開高雄-香港航線，香港客人可從香港搭長榮到高雄，轉立榮到澎湖或金門；也可從香港搭長榮到桃園，一路玩到高雄後，再搭長榮回香港，不必再搭乘高鐵回桃機。

高市府觀光局長高閔琳表示，港澳外籍遊客名列台灣前三名，每周已超過80班單向港澳航班，長榮再加開香港、高雄航班，搭配高雄演唱會賣點、眾多米其林小吃與港都文化，相信帶來一波旅遊旺季。

高雄國際航空站主任傅耀南說，今年3月運量恢復到2019年3月運量73.7%，高雄國際航空站正進行新航廈擴建案，改善機場品質，後續依民航局鼓勵航空公司飛航高雄國際航空站的新增航線或原有航線累積班次優惠措施，減收或免收降落費，提升整體運量。