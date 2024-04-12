全國農業金庫今設屏東分行 辦房貸專案不必再跨縣市

屏東縣政府與全國農業金庫共同推動「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案，迄今辦理5年，吸引逾300戶青年安居就業，全國農業金庫今舉辦「屏東分行」開幕，屏東縣長周春米出席致意，表示有意辦理房貸優惠專案的縣民，不必再跨縣市辦理，房貸仍維持固定利率1.81%，減輕負擔。

全國農業金庫除台北總行營業部，台中、高雄、新竹、嘉義、台南、桃園等地分行外，今增設屏東分行，農業部農業金融署長李聰勇、全國農業金庫董事長吳明敏、縣長周春米等人出席啟用典禮。

周春米說，「投資屏東正當時」，全國農業金庫的宗旨是服務農漁民，屏東是農業大縣，感謝在屏東設分行，共同為屏東打拚。縣府從2019年與全國農業金庫合作「買厝住屏東，縣府挺起家」，雖然中央銀行3月宣布升息半碼(0.125%)，房貸利率會升息至2.185%，縣府仍決定維持固定利率1.81%，差額由縣府負擔。若以房貸1000萬計算，每月可省下1000多元，為正值成家立業、辛苦打拚的縣民減輕負擔。

城鄉發展處表示，「買厝住屏東，縣府挺起家」貸款申請資格調整為成年年齡以上，貸款年限從30年延長到40年，寬限期從3年延長到5年。民眾申辦時可混搭「農業版青安貸款」與「買厝住屏東，縣府挺起家」方案，依個人經濟狀況，挑選最適合的貸款方式。另外，消費性貸款維持固定利率1.29%，供縣民購屋裝潢、家電設備等使用，以降低資金需求壓力。