快訊

中職／竟遭桃猿新增霸王條款禁止開球 台南Josh火大：有夠差

新北稽查12家分店結果出爐！藏壽司7分店有衛生缺失 2家仍停業中

寶林茶室中毒案 王必勝：1重症患者下周換肝救命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與高雄緣分頗多…遭傳有望接任高雄副市長 鄭運鵬回應了

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
外傳與高雄有許多緣分的前桃園立委鄭運鵬可能接任，因鄭與陳其邁交情頗深，且妻子也是高雄人；鄭回應與高雄市府目前沒有因公務聯絡過。記者宋原彰／翻攝
外傳與高雄有許多緣分的前桃園立委鄭運鵬可能接任，因鄭與陳其邁交情頗深，且妻子也是高雄人；鄭回應與高雄市府目前沒有因公務聯絡過。記者宋原彰／翻攝

高雄3位副市長目前仍缺額一名，原副市長史哲去年接任文化部長後，懸缺一年多；外傳與高雄有許多緣分的前桃園立委鄭運鵬可能接任，因鄭與陳其邁交情頗深，妻子也是高雄人；鄭回應與高雄市府目前沒有因公務聯絡過，市府也回應，沒有聽到相關訊息，無從評論。

鄭運鵬在駐日代表謝長廷參選高雄市長時曾是謝的助選助理，後來在高市工務局任職，妻子也是高雄人，2年參選桃園市長時他曾特地向陳其邁討教、交換城市想法，陳也到桃園為他輔選，顯見交情不惡，近來外界傳出鄭有望接任高雄副市長一職。

鄭運鵬對此在臉書上發文表示，「到目前為止，我只協助過高雄市政府嘗試引進1：1鋼彈而已，其他公務都沒有聯絡過喔」，並強調去高雄都是「私人生活」，網友則留言說「來高雄我等你」、「沒事，我們等你回來高雄選市長」、「支持高雄女婿來高雄選市長」。

高雄市政府編制原有3位副市長，分別為史哲、林欽榮、羅達生，但史哲去年元月接任文化部長後，懸缺未補，過去外界曾點數名局處首長、現任議員，陳其邁僅對外均表示「有消息會報告」；高市府發言人周璟瑜表示，目前沒有聽到相關訊息，市府無從評論。

史哲 鄭運鵬 陳其邁

延伸閱讀

德德發兒時萌照逾10萬讚 鄭運鵬貼「正太照」參戰反遭冷回：加油

相關新聞

與高雄緣分頗多…遭傳有望接任高雄副市長 鄭運鵬回應了

高雄3位副市長目前仍缺額一名，原副市長史哲去年接任文化部長後，懸缺一年多；外傳與高雄有許多緣分的前桃園立委鄭運鵬可能接任...

小犬颱風襲恆春半島毀造林地 滿州鄉符合現金救助和低利貸款

小犬颱風去年10月挾帶17級強陣風侵襲屏東恆春半島，造成6鄉鎮嚴重農業災損，繼洋蔥苗圃、黑豆田、玉荷包荔枝受創造成延遲性...

高雄輕軌試辦深夜加班車 行駛C1至C14站

高捷公司今天宣布，高雄輕軌在4月15日至6月14日期間，試辦「深夜加班區間車」，順行末班車在抵達C1籬仔內站後將延駛至C...

首屆金門咖啡節明天登場 邀你穿街走巷探索好咖啡

金門縣有60至70家咖啡店，縣府為了讓大家有機會認識分布在金門各地的特色咖啡小店，特別舉辦首屆的「金門咖啡節」活動，從明...

陳其邁拍板1.5億元 高雄午餐費補助每餐加碼2元

高雄加碼補助營養午餐，每人每餐從2元提升至4元。高雄市長陳其邁今天說，考量近2年物價與基本工資上漲，113學年度起將學校...

澎湖伯盃超跑公路賽明登場 西嶼鄉成賽道...路段管制看這裡

「澎湖伯盃THC澎湖超級跑車公路菁英賽」明後2天在澎湖縣西嶼鄉登場，來自各參賽隊的各式跑車，昨天起陸續聚集西嶼鄉公所前廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。