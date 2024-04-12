與高雄緣分頗多…遭傳有望接任高雄副市長 鄭運鵬回應了

高雄3位副市長目前仍缺額一名，原副市長史哲去年接任文化部長後，懸缺一年多；外傳與高雄有許多緣分的前桃園立委鄭運鵬可能接任，因鄭與陳其邁交情頗深，妻子也是高雄人；鄭回應與高雄市府目前沒有因公務聯絡過，市府也回應，沒有聽到相關訊息，無從評論。

鄭運鵬在駐日代表謝長廷參選高雄市長時曾是謝的助選助理，後來在高市工務局任職，妻子也是高雄人，2年參選桃園市長時他曾特地向陳其邁討教、交換城市想法，陳也到桃園為他輔選，顯見交情不惡，近來外界傳出鄭有望接任高雄副市長一職。

鄭運鵬對此在臉書上發文表示，「到目前為止，我只協助過高雄市政府嘗試引進1：1鋼彈而已，其他公務都沒有聯絡過喔」，並強調去高雄都是「私人生活」，網友則留言說「來高雄我等你」、「沒事，我們等你回來高雄選市長」、「支持高雄女婿來高雄選市長」。

高雄市政府編制原有3位副市長，分別為史哲、林欽榮、羅達生，但史哲去年元月接任文化部長後，懸缺未補，過去外界曾點數名局處首長、現任議員，陳其邁僅對外均表示「有消息會報告」；高市府發言人周璟瑜表示，目前沒有聽到相關訊息，市府無從評論。