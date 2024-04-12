高雄輕軌試辦深夜加班車 行駛C1至C14站

高捷公司今天宣布，高雄輕軌在4月15日至6月14日期間，試辦「深夜加班區間車」，順行末班車在抵達C1籬仔內站後將延駛至C14哈瑪星站後再折返C1籬仔內站，最後一班於凌晨0時46分收車返廠。

高雄捷運公司發布新聞稿表示，為便利民眾深夜轉乘捷運，高雄輕軌將於4月15日起至6月14日止2個月期間試辦「深夜加班區間車」服務。供夜歸民眾可在輕軌與捷運系統之間進行轉乘，試辦期滿將視搭乘率及沿線居民反應評估是否續辦。

高捷指出，深夜加班區間車試行範圍為C1籬仔內站至C14哈瑪星站，預計於晚間11時38分，由C1籬仔內站順行月台發車，約晚上11時43分抵達C3前鎮之心站順行月台，並於隔天凌晨0時9分抵達C14哈瑪星站順行月台。隨後於0時15分由C14哈瑪星站逆行月台發車，並於0時46分抵達C1籬仔內後收車返廠。

高捷表示，C1至C14各站、各側月台均會張貼該月台「深夜加班區間車」發車時間供旅客參考。

高捷提醒旅客，搭乘輕軌「進出站都要刷卡」，若無完整進出站刷卡紀錄，將會鎖卡，為服務外縣市旅客因票卡進出站刷卡紀錄不完整而被鎖卡，目前已在台中捷運高鐵台中站2樓穿堂層捷運站詢問處旁和台北捷運台北車站淡水線B3捷運站閘門旁新增設高雄輕軌解卡驗票機。