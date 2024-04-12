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屏東林邊「月牙灣」美到讓人驚嘆 離岸堤工法讓醜小鴨變黑天鵝
有屏東縣林邊鄉民上月將空拍崎峰村海岸的美照PO上地方社群網站，一個個彷如半弧形彎月的沙灘小灣，在岸邊如美麗珠鏈般地巧妙串連，地方人驚呼「現在才知道林邊崎峰海邊這麼美！」美麗又壯觀的「月牙灣」不脛而走；民眾好奇崎峰海岸為何能從醜小鴨變黑天鵝，水利署第7河川分署說，歸功於離岸堤工法發揮海岸保護和造灘效益。
空拍林邊鄉崎峰村海岸的美照北側是大鵬灣國家風景區青洲公園，鄉民見到一個個半月形的沙灘小灣，彷如珠鏈般地相互串連，直呼「空中鳥瞰，才發現海岸原來如此美！」；林姓崎峰村民說，因海岸形成一個個如半月形狀的沙灘，大家取名「月牙灣」，也有人取「灣灣海岸」，小海灣灣內泿小，也是夏日親子戲水好處所，在網路爆紅後，人氣也升溫。
水利署第7河川分署說，林邊鄉海堤原處早年已有離岸堤施設，長年受颱風侵襲，對沿海海堤灘線有逐漸沖刷影響，為減少因颱風巨浪及周期性沖蝕海灘致灘線逐漸消失，並加強離岸堤所形成的砂舌灘線、繫岸沙洲及減少該灘線因環流遷移，地方陳情後，決定以離岸堤搭配潛堤的試驗性工法保護，以消弱波浪波高及能量，減少海浪直接侵襲，多年下來，已成為具海岸景觀、生態保育及親水性的海域。
第7河川分署說，保護海岸方式包括導流堤、離岸堤（潛堤）、防沙堤、人工岬灣、突堤、人工造灘等，各因其海象、潮流差異特性而適用，最佳方法是以交互搭配的複合式使用，利用各工法特性漸趨形成面的保護，形成整合性的海域保護工法，離岸堤工法屬凸出海面的水工構造，對景觀及回復海平面自然風貌而言，又像座「海上碉堡」，成排連線彷如壯觀的「海上長城」，後方自然形成一個個彎月狀的沙灘，達親水、造灘功效。
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