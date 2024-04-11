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駁二大港橋國際藝術家作品「被塗口紅」惡搞 網友撻伐：沒公德心
高雄兩年前主辦台灣燈會，由英國藝術家Gali May lucas和德國藝術家Karoline Hinz聯手創作的作品「手機人生」留存在駁二藝術特區大港橋旁，供永久觀賞，但雪白的雕像近日卻遭不明人士塗上紅通通的口紅惡搞，照片po網引發公憤，高市文化局獲報前往處理，所幸口紅能擦掉，但網友紛撻伐惡搞者沒公德心。
臉書社團「599坐火車慢遊台灣」今天PO出數張照片，內容是駁二區作品遭不明人士塗上口紅，網友看了紛批「吃飽太閒，沒事去給雕像畫個口紅幹嘛、「化妝技術.....0分，原創者心痛.....100分」，「沒有公德心，又不是自己的私人物品，沒權利搞破壞」。
高市文化局對此表示，今天凌晨2點左右保全人員巡視，發現「手機人生」作品遭塗抹口紅，一早已由同仁清除，所幸口紅能擦掉，未造成不可逆破壞。但強調，民眾參駁二藝術特區戶外公共藝術作品時，千萬愛惜園區藝術創作，不要毀損破壞。
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