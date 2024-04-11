搶越南觀光旅遊市場大餅 屏東官民聯手參加河內國際旅展

屏東縣政府為爭取國際觀光客源，與縣內民間觀光團體組團赴越南參加「河內國際旅展 (VITM)」搶攻觀光市場，13日將舉辦「揪遊屏東玩台灣」觀光推介會暨交流餐會，藉由系列觀光推介和優惠活動，重燃在越南市場的觀光熱度，行銷屏東總是「多一度」的魅力，邀越南遊客探索台灣南方，感受獨有的南國人文與魅力。

縣府交通旅遊處說，這次廣邀越南當地旅行社參與專屬屏東的越南觀光推介會暨交流餐會，介紹屏東四季不同的主題遊程外，特別宣傳列入國家重要民俗文化資產的東港迎王平安祭典，今年是大科年，從9月28日起展開，從請王駕「請水」登場、遶境至恭送王駕「燒王船」共8天，邀旅客來感受遵照古禮的祭祀科儀，喧囂熱鬧的繞境神轎與陣頭、虔誠膜拜的信徒，尤其是精雕細琢、彩繪華麗的王船。

縣府交旅處長黃國維說，為拓展海外旅客，持續佈局東北亞與東南亞國家觀光旅遊市場，今年接續於日本、馬來西亞、新加坡及韓國等地推廣行銷屏東觀光產業，透過當地業者、旅行社及當地媒體等多元推廣宣傳，提高屏東在國際觀光市場的形象與知名度。