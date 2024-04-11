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駁二「手機人生」藝術品遭畫紅唇 文化局已清除

中央社／ 高雄11日電
高雄駁二裝置藝術作品「手機人生」有3個全白立體人像，園區保全11日凌晨發現位於長椅左側的人像遭民眾惡作劇塗上紅唇，工作人員上班時已立即清除，所幸未造成作品不可逆破壞。（高雄市文化局提供）中央社
高雄駁二裝置藝術作品「手機人生」有3個全白立體人像，園區保全11日凌晨發現位於長椅左側的人像遭民眾惡作劇塗上紅唇，工作人員上班時已立即清除，所幸未造成作品不可逆破壞。（高雄市文化局提供）中央社

高雄駁二裝置藝術作品「手機人生」遭人惡作劇塗口紅，高市文化局今天表示，11日凌晨2時園區保全發現原本全白的人像藝術品遭塗口紅，工作人員上班時已立即清除，所幸未造成作品不可逆破壞。

該作品有3個全白立體人像，位於長椅左側的人像遭民眾惡作劇塗上紅唇；文化局今天透過訊息回應，11日凌晨2時園區保全巡視發現該作品疑遭惡作劇塗抹口紅，今早工作人員一上班便立即清除處理。

文化局呼籲，駁二藝術特區的戶外公共藝術作品，均是為了讓民眾親近藝術而設置，民眾在參觀應愛惜園區的藝術創作，切勿毀損破壞。

「手機人生：Absorbed by Light」裝置藝術是2022年台灣燈會時的首件作品，作品就位於大港橋畔，長椅上除了3名全白人物作品都在看手機外，也巧妙地留有空位讓民眾成為藝術品的一部分，留下有趣合影。

該作品為英國藝術家Gali May Lucas與德國藝術家karoline Hinz共同合作的作品，此作品曾在阿姆斯特丹光節大放異彩，在網路上廣為流傳。

人生 文化局 藝術作品

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