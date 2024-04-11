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高溫乾旱農作傳災情 高市果農望放寬救助標準

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
今年玉荷包著果期受到3月高溫影響，造成持續落果嚴重，整體產量僅剩3成。圖／高雄市農業局提供
今年玉荷包著果期受到3月高溫影響，造成持續落果嚴重，整體產量僅剩3成。圖／高雄市農業局提供

受高溫乾旱等天候因素影響，今年南部荔枝、龍眼、青梅、水蜜桃等多種水果都發生著果率偏低情況，至少都減少三成以上，農業部將發布災損公告，提供農民現金救助。但山區不少果樹都栽種在林地上，農民希望政府能放寬申請條件。

今年年初高溫乾旱，導致農作物持續傳出災情，高雄市政府農業局積極爭取現金救助，以協助農民復耕，農業局已於昨日完成全市玉荷包荔枝、黑葉荔枝、龍眼、梅子及那瑪夏區水蜜桃災害勘查，已確認受災均達2成以上，將向中央爭取納入現金救助項目。

今日立法院經濟委員會審查法案，農業部代理部長陳駿季接受民進黨高雄市立委邱議瑩質詢時表示，農業部及高雄市農業局這幾天已經去勘查，根據勘查結果，目前已經到達災損的標準，並承諾在今天或明天就會發布災損公告。

本身也是水蜜桃農的那瑪夏區代表盧林秀英表示，很感謝農業局得知農損消息後立即前來勘查，但因為山區水蜜桃、青梅很多都是種在林地上，按規定無法申請災損補助，希望政府能放寬規定，幫助農民。

邱議瑩表示，高雄玉荷包因近來日夜溫差超過10度，加上吹南風太過強勁，一夕之間荔枝落果一半，整體產量將減產剩下3至4成，預期今年價格會比去年高。

龍眼則受到2月高溫影響花芽發育導致開花情況不佳，整體受災已達2成5。1-2月乾旱影響，導致青梅與那瑪夏水蜜桃著果率差及果實發育不佳等現象，預估青梅減產3成5以上、水蜜桃減產3成。

那瑪夏水蜜桃果實不大，但出了名肉甜水多。記者蔡世偉／攝影
那瑪夏水蜜桃果實不大，但出了名肉甜水多。記者蔡世偉／攝影
農業部代理部長陳駿季接受立委邱議瑩質詢時承諾，今天或明天就會發布災損公告。圖／邱議瑩立委辦公室提供
農業部代理部長陳駿季接受立委邱議瑩質詢時承諾，今天或明天就會發布災損公告。圖／邱議瑩立委辦公室提供
受天候影響，高雄青梅著果率差且果實發育不佳。圖／高雄市農業局提供
受天候影響，高雄青梅著果率差且果實發育不佳。圖／高雄市農業局提供

災損 荔枝 農民

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