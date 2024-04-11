高溫乾旱農作傳災情 高市果農望放寬救助標準

受高溫乾旱等天候因素影響，今年南部荔枝、龍眼、青梅、水蜜桃等多種水果都發生著果率偏低情況，至少都減少三成以上，農業部將發布災損公告，提供農民現金救助。但山區不少果樹都栽種在林地上，農民希望政府能放寬申請條件。

今年年初高溫乾旱，導致農作物持續傳出災情，高雄市政府農業局積極爭取現金救助，以協助農民復耕，農業局已於昨日完成全市玉荷包荔枝、黑葉荔枝、龍眼、梅子及那瑪夏區水蜜桃災害勘查，已確認受災均達2成以上，將向中央爭取納入現金救助項目。

今日立法院經濟委員會審查法案，農業部代理部長陳駿季接受民進黨高雄市立委邱議瑩質詢時表示，農業部及高雄市農業局這幾天已經去勘查，根據勘查結果，目前已經到達災損的標準，並承諾在今天或明天就會發布災損公告。

本身也是水蜜桃農的那瑪夏區代表盧林秀英表示，很感謝農業局得知農損消息後立即前來勘查，但因為山區水蜜桃、青梅很多都是種在林地上，按規定無法申請災損補助，希望政府能放寬規定，幫助農民。

邱議瑩表示，高雄玉荷包因近來日夜溫差超過10度，加上吹南風太過強勁，一夕之間荔枝落果一半，整體產量將減產剩下3至4成，預期今年價格會比去年高。