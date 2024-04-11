高溫乾旱致農損受災逾2成 高市爭取現金救助

今年初高溫乾旱，導致農作物持續傳出災情，高雄市目前已完成全市玉荷包荔枝、黑葉荔枝、龍眼、梅子及那瑪夏區水蜜桃災害勘查，確認受災均達2成以上，將向中央爭取納入現金救助項目。

因持續高溫乾旱影響，導致果樹開花結果不易，包含玉荷包及黑葉荔枝、龍眼、青梅及那瑪夏區的水蜜桃紛紛傳出災情。高雄市農業局長張清榮與大樹區農會、旗山區農會等代表近日前往產地關心及了解受災情形。

根據農業局統計，高雄市荔枝種植面積約3043公頃，以大樹區1808公頃及旗山區513公頃最多，其中玉荷包為主要品種，面積全台第一，約有2350公頃，黑葉荔枝則有610公頃。

農業局表示，今年玉荷包荔枝開花約有6至7成，著果期受到3月高溫影響，造成玉荷包荔枝持續落果嚴重，整體產量僅剩3成，後續仍可能持續落果；黑葉荔枝則受到1月時高溫影響，不利花芽分化，開花率約4成，受災超過2成5。

另外，高雄市龍眼種植面積約1285公頃，主要種植於內門區457公頃、田寮區220公頃、燕巢區140公頃，受到2月高溫影響花芽發育導致開花情況不佳，花況約3到4成，整體受災也已達2成5。

高雄市青梅種植面積1395公頃，包括桃源區821公頃、六龜區247公頃及那瑪夏區179公頃；水蜜桃種植以那瑪夏區為主，面積約40公頃，受到1、2月氣候乾旱影響，導致青梅及水蜜桃著果率差且果實發育不佳，導致青梅減產3成5以上、水蜜桃減產3成。

經農業局邀集農業試驗所、高雄區農業改良場、農糧署及區公所8日至10日辦理災情確認，高雄市玉荷包荔枝、黑葉荔枝、龍眼、青梅及那瑪夏水蜜桃受損均已達2成以上，將向中央爭取現金救助。

若獲核定救助，玉荷包每公頃救助新台幣10萬元；水蜜桃每公頃9.5萬元；黑葉荔枝、龍眼、青梅每公頃6.2萬元。

民進黨高雄市立委邱議瑩今天在立法院質詢時也關心農產災損問題，呼籲農業部儘速公告高雄地區作物災損補助，讓農民申請現金救助。農業部代理部長陳駿季表示，今天或明天就會發布災損公告。