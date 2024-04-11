快訊

「中華民族」說成「中華民國」是否口誤 馬英九今返國笑而不答

為選宜蘭縣長布局？陳金德傳任工程會主委 從政多爭議

高雄民生醫院「開錯刀」烏龍 竟是主治醫師做了這件事

高溫乾旱致農損受災逾2成 高市爭取現金救助

中央社／ 高雄11日電

今年初高溫乾旱，導致農作物持續傳出災情，高雄市目前已完成全市玉荷包荔枝、黑葉荔枝、龍眼、梅子及那瑪夏區水蜜桃災害勘查，確認受災均達2成以上，將向中央爭取納入現金救助項目。

因持續高溫乾旱影響，導致果樹開花結果不易，包含玉荷包及黑葉荔枝、龍眼、青梅及那瑪夏區的水蜜桃紛紛傳出災情。高雄市農業局長張清榮與大樹區農會、旗山區農會等代表近日前往產地關心及了解受災情形。

根據農業局統計，高雄市荔枝種植面積約3043公頃，以大樹區1808公頃及旗山區513公頃最多，其中玉荷包為主要品種，面積全台第一，約有2350公頃，黑葉荔枝則有610公頃。

農業局表示，今年玉荷包荔枝開花約有6至7成，著果期受到3月高溫影響，造成玉荷包荔枝持續落果嚴重，整體產量僅剩3成，後續仍可能持續落果；黑葉荔枝則受到1月時高溫影響，不利花芽分化，開花率約4成，受災超過2成5。

另外，高雄市龍眼種植面積約1285公頃，主要種植於內門區457公頃、田寮區220公頃、燕巢區140公頃，受到2月高溫影響花芽發育導致開花情況不佳，花況約3到4成，整體受災也已達2成5。

高雄市青梅種植面積1395公頃，包括桃源區821公頃、六龜區247公頃及那瑪夏區179公頃；水蜜桃種植以那瑪夏區為主，面積約40公頃，受到1、2月氣候乾旱影響，導致青梅及水蜜桃著果率差且果實發育不佳，導致青梅減產3成5以上、水蜜桃減產3成。

經農業局邀集農業試驗所、高雄區農業改良場、農糧署及區公所8日至10日辦理災情確認，高雄市玉荷包荔枝、黑葉荔枝、龍眼、青梅及那瑪夏水蜜桃受損均已達2成以上，將向中央爭取現金救助。

若獲核定救助，玉荷包每公頃救助新台幣10萬元；水蜜桃每公頃9.5萬元；黑葉荔枝、龍眼、青梅每公頃6.2萬元。

民進黨高雄市立委邱議瑩今天在立法院質詢時也關心農產災損問題，呼籲農業部儘速公告高雄地區作物災損補助，讓農民申請現金救助。農業部代理部長陳駿季表示，今天或明天就會發布災損公告。

災損 荔枝 高溫 高雄市

延伸閱讀

台灣春季易乾旱仰賴水庫儲水 氣象署解惑

溫差大影響荔枝龍眼開花 彰化籲農民申請現金救助

台中龍眼、荔枝、桃子農損 江啟臣要求農業部本周發出公告

興大跨國研究 台灣乾旱衝擊森林生態及半導體產業

相關新聞

震後...高雄30年危老建物逾5成 市府祭補助促加速重建

花蓮3日發生7.2級強震，引發各界關注，高雄市目前屋齡逾30年以上的危老房屋超過58萬戶，占所有住宅一半以上，工務局除推...

高雄世運主場館只辦演唱會？運發局長：台灣爭取國際賽有困難

高雄演唱會經濟大爆發，接連吸引國內外天團到世運主場館開唱，市府卻沒收取場租費，引起爭議。高雄市議員李眉蓁今天質詢說，世運...

三海交會的傳奇展...五官感受屏東 美國繆思設計獎摘金

屏東縣政府去年與文訊雜誌合作，以屏東人文為主題，透過屏東作家作品引領民眾從屏北北大武山、閩客聚落再到恆春「落山風」，引領...

台東大武鄉補選競爭激烈 縣選委會：投票率難以估計

台東縣大武鄉長補選本周六投票，這次3人參選競爭激烈，各陣營候選人都充滿信心全力掃街衝刺，爭取選民支持。縣選委會表示，投票...

高雄議員質詢小港游泳池何時改建停車場 運發局：今年底完成

小港游泳池閒置多年，當地居民抱怨不僅環境髒亂，更有安全疑慮。高雄市議員黃彥毓今天在議會質詢時質疑，目前小港游泳池由運動發...

77歲退休公務員練成抓娃娃機達人 遠征高雄單日就抓33隻

77歲的嘉義市政府退休教育處科員陳榮哲，參與市府防衰老「樂齡勇壯城」培訓，為送娃娃作公益、訓練專注力，去年在市區文化路夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。