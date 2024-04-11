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中山大學貨櫃創業基地 扶植逾300團隊創業

中央社／ 高雄11日電

國立中山大學培育創新創業人才，2018年斥資千萬、創設全台唯一一座擁有正式建照的「貨櫃創業基地」，支持師生與校友創業，近年來共扶植257組創新創業團隊與99家育成企業。

中山大學企業管理學系企業管理碩士班學生趙育賢與鄭存閔，2人也是夫妻檔，他們成立醫材電商平台「意恩醫研」，進駐中山產學處創業育成企業，由學校媒合資源與輔導，創業成果獲台美創業交流簡報競賽優勝肯定。

中山大學今天發布新聞稿表示，趙育賢與鄭存閔北漂打拚後返鄉高雄創業，成立醫材電商平台，進駐後教授傾囊相授無償「問到飽」，同儕更有如一群創業軍師提供諮詢，夫妻倆的創業成果獲台美創業交流簡報競賽優勝肯定。

鄭存閔曾在醫材產業擔任產品設計師，在照護奶奶臨終期間，對照顧者遇到的難題感同身受，將這段經驗化為創業養分，2018年率先成立意恩醫研有限公司，打造醫療用品電商品牌「空中護理站」。

趙育賢曾是世界500強企業、德商醫材大廠銷售員，2022年毅然放棄高薪，與太太鄭存閔共同創業。恰逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情催化各國遠距醫療發展，台灣藥品與醫療用品零售近3年成長13%，他們看準服務缺口的藍「湖」市場，由專業護理師提供醫療用品售前諮詢與使用指導，做出市場區隔。

趙育賢說，創業需要裝備、資源，因此夫妻倆到中山企管系進修，挑戰扎實45學分與論文門檻，實務在前、學術在後，從學術領域中萃取應用，應對商業挑戰。

中山大學產學處智財新創組表示，意恩醫研去年通過審核進駐育成企業，除提供各式課程、資源外，也推薦補助參加指標性創業展如Meet Greater South亞灣新創大南方、Meet Taipei創新創業嘉年華與中山大學高屏地區就業博覽會，參加台美創業交流創業藍圖工作坊更於簡報競賽中獲業師指導與優勝肯定。

趙育賢說，意恩醫研打造的「空中護理站」未來將串聯分析使用者數據，與醫療專家和供應商建立合作關係，導入智能客服等功能，客製化推薦傷口照護之醫療用品，裝備照顧者居家照護知識，成為居家醫療代名詞，讓照護的力量無遠弗屆。

中山大學 創業 醫材

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