清景麟建築集團力邀 隈研吾「五感的建築」411登台

以「負建築」享譽國際的日本知名建築師隈研吾獲清景麟建築集團力邀，即起在台南展出「五感的建築」世界巡迴展，這是隈研吾在台灣展出最大規模作品的「體驗式」展覽，是國內建築界難得朝聖機會。

高雄起家的清景麟建築集團，近年一路往台南、嘉義開疆闢土，適逢台南建城400年，清景麟以此理由邀到國際國際建築大師隈研吾來台辦展，除向大師致敬，也搭設建築交流平台，即起展至6月16日止。

隈研吾擅將建築融入自然環境，以「負建築」享譽國際，「五感的建築」是他面對未來城市設計提出的全新定義，在全球各地巡迴展出，目前已在上海、北京及成都掀起浪潮，還將前往新加坡、加拿大展出。台灣站由清景麟集團爭取到獨家展出的機會，也是台灣唯一的一場，隈研吾親自與會揭幕。

清景麟集團董事長林聰麟說，台南人文歷史與文化底蘊豐厚，成為隈研吾同意來台辦展的城市首選，此次邀到日本台灣交流協會高雄事務所後援，展現文化彼此交流的友好，同時讓世界看見台灣。

隈研吾「五感的建築」巡迴展共引進2件大型裝置模型及21件位於世界各地的作品模型，包含矗立於戶外草皮上、高約67米的藝術裝置「竹棱」，以彎曲的「竹枝」呈現出神祕的東方之美。