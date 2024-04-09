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影／陳建仁拍板屏南快速道路 台88線延伸恆春北端 不再「900秒紅燈」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
行政院長陳建仁今天南下屏東縣枋山鄉視察屏南快速公路進度，宣布拍板定案，路廊規畫自竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，經費約1744億。記者潘欣中／攝影
行政院長陳建仁今天南下屏東縣枋山鄉視察屏南快速公路進度，宣布拍板定案，路廊規畫自竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，經費約1744億。記者潘欣中／攝影

屏東南部地區居民殷殷期盼的屏南快速道路，行政院國發會今年1月通過公路局提出的可行性研究，路廊規畫自竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，經費約1744億，預定12年完工。行政院長陳建仁今天南下視察時宣布拍板定案，公路局說，為縮短期程，朝綜合規畫及環評同時進行，最快2年內動工。

依據公路局規畫，屏南快速公路路廊從竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春北側台26線，沿屏東平原東側至枋寮，往南續沿山側丘陵區，經枋山、車城銜接至恆春鎮北端，沿線共設置8個交流道，可服務潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等鄉鎮，為4線快車道，車速可達100公里。

公路局說，行政院核定後將進行綜合規畫及環境影響評估等作業，由於屬快速公路、路線又長，隧道和高架橋即占76%，需要進行第二階段環評，所需時間比較久，預估約4年；綜規、環評核定後，用地取得與細部設計預估2年，工期約5年，因具經濟效益且地方人期盼早日完工，綜合規畫及環評朝同時進行努力。

「接下來興建也要秉持前院長蘇貞昌衝衝衝的精神，朝縮短工期目標邁進。」陳建仁致詞時說，屏南快速公路能縮減平常30分鐘車程，假日壅塞時更達85分鐘車程，可避開86處路口，未來完工後，大假日將不再出現「900秒紅燈」，對屏南醫療、運輸和觀光都有很大幫助，也是政府應該做的事。

屏東縣長周春米及立委徐富癸指出，屏南快速公路地方企盼已久，不僅加速農產運送、促進觀光能量，均衡區域發展，也是屏南縮短醫療急救時間的救命路，可串聯西部高快速公路與東部地區，是環島快速公路網重要的拼圖，並進一步連結國道3號及台88線，縣府將與交通部一起合作，早日開工。

行政院長陳建仁今天南下屏東縣枋山鄉視察屏南快速公路進度，宣布拍板定案，路廊規畫自竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，經費約1744億。記者潘欣中／翻攝
行政院長陳建仁今天南下屏東縣枋山鄉視察屏南快速公路進度，宣布拍板定案，路廊規畫自竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，經費約1744億。記者潘欣中／翻攝
行政院長陳建仁今天南下屏東縣枋山鄉視察屏南快速公路進度，宣布拍板定案，路廊規畫自竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，經費約1744億。記者潘欣中／攝影
行政院長陳建仁今天南下屏東縣枋山鄉視察屏南快速公路進度，宣布拍板定案，路廊規畫自竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，經費約1744億。記者潘欣中／攝影
行政院長陳建仁今天南下屏東縣枋山鄉視察屏南快速公路進度，宣布拍板定案，路廊規畫自竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，經費約1744億。記者潘欣中／攝影
行政院長陳建仁今天南下屏東縣枋山鄉視察屏南快速公路進度，宣布拍板定案，路廊規畫自竹田台88快速公路終點往南延伸至恆春鎮北端，總長65.55公里，經費約1744億。記者潘欣中／攝影

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