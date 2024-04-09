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高雄火車站商圈沒落 連綠營議員都看不下去

聯合報／ 記者徐白櫻王勇超／高雄即時報導
高雄火車站施工多年，許多商店張貼租售廣告招牌。記者王勇超／攝影
高雄火車站施工多年，許多商店張貼租售廣告招牌。記者王勇超／攝影

高雄火車站施工超過20年，周遭商圈滿街「租、售」、人潮出走。民進黨議員何權峰今在議會質疑，周遭商圈跟過去繁榮景觀落差大，3年時間過去，市長陳其邁所提的「表參道計畫」至今看不見成果。經發局長廖泰翔表示，火車站空橋、兩棟大樓等硬體建設陸續完成，今年會投入3千萬硬體建設，加強串連周遭商圈。

高雄鐵路地下化工程2009年啟動，車站旁商業大樓及旅館大樓陸續完工，整體工程預計2025年完成。市長陳其邁提出「表參道計畫」政見，以「一豎六橫」為主，串聯後驛、大連、長明等商圈。

高市議會財經部門業務質詢。議員何權峰指出，高雄火車站從鐵路地下化、捷運紅線興建等計畫一路走來，施工超過20年，以前念書時，周遭商圈人潮非常多，所以大家非常期待表參道計畫，希望透過火車站帶動周遭商圈發展。

何說，他從中博高架橋還沒拆就建議要有整體計畫，3年來，表參道計畫看不到、也不知道，有人已經問到不想再提，應配合火車站，針對4大商圈思考整合及統整性的大計畫。

經發局長廖泰翔回應，去年度舉辦聖誕生活節、三鳳中街入口意象、綠廊設置等成果，今年會持續投入3千萬硬體經費。

廖也說，火車站空橋或兩大棟商業主體等硬體建設陸續完成，在百貨、飯店未百分百招租前，市府只能先在周遭整體配置努力，在整體完成後，會有整體性的活動與硬體串聯，以後會伴隨火車站主體計畫來執行。

民進黨議員何權峰質疑，以高雄火車站鄰近商圈為主軸推動的「表參道計畫」看不出具體結果，質問經發局，這個計畫到底還在不在？記者徐白櫻／翻攝
民進黨議員何權峰質疑，以高雄火車站鄰近商圈為主軸推動的「表參道計畫」看不出具體結果，質問經發局，這個計畫到底還在不在？記者徐白櫻／翻攝
高雄火車站對面的速食店，過去是學生及遊客聚集的地方，現在人潮落差極大。記者王勇超／攝影
高雄火車站對面的速食店，過去是學生及遊客聚集的地方，現在人潮落差極大。記者王勇超／攝影
高雄火車站工期超過20年，左右兩側的大樓已經接近完工。記者王勇超／攝影
高雄火車站工期超過20年，左右兩側的大樓已經接近完工。記者王勇超／攝影

火車站 陳其邁 高雄市

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