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枋寮車站高架化 地方籲加速進程

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
立法院交通委員會昨考察屏東枋寮車站，地方希望高架化工程不要再拖。記者劉星君／攝影
立法院交通委員會昨考察屏東枋寮車站，地方希望高架化工程不要再拖。記者劉星君／攝影

屏東爭取枋寮車站高架化，鐵道局「南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化計畫」納入可行性研究評估。立法院交通委員會昨視察，鐵道局表示，高架化長度約2.3公里，跨越中山路與隆山路，總經費864億元，此案交通部審查中，預估綜規核定後9年完工通車。地方喊話，希望時程不要再拖。

枋寮火車站北有中山路、南有隆山路兩個平交道，等候火車通行時間造成交通不便，也常衍生交通事故。因車站地勢低窪，大雨來得又快又急，橋下通洪斷面不足，枋寮火車站常成豪雨受災戶。

交通委員會昨到枋寮火車站了解高架化進度。立委徐富癸要求，應把枋寮高架抽出南迴計畫，優先加速進行，相關經費由中央全額負擔，加速屏東縣全區鐵路高架化進程。

立委蘇清泉說，枋寮車站高架化談10多年，現在終於離目標很近，將來都市計畫通盤檢討，讓枋寮發展指日可待。

交通部指出，枋寮車站將東移，高架長度約2.3公里，跨越中山路及隆山路，並消除該處平交道，提升台鐵行車安全。此計畫總工程經費864億元，預計綜規核定後9年完工通車。枋寮鄉長洪茂豐說，9年太久了，地方希望能加速日程。

交通部次長胡湘麟回應，此行聽到地方聲音，利用南迴瓶頸路段改善計畫將枋寮車站高架化併在一起考量，希望日後審查獲相關單位認可，未來還有些行政程序要走，會盡量協調縮短期程。

交通部 屏東縣 火車站

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